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Очевидці розповіли про землетрус в Україні: трясло ліжко і тріщали стіни

STYLERПодії    31.01.2020 - 19:47
Очевидці розповіли про землетрус в Україні: трясло ліжко і тріщали стіни
Землетрус у Румунії зачепив частину України (колаж: РБК-Україна)

Землетрус в Одеській області став відлунням поштовхів в Румунії

Землетрус з Румунії докотився до України - жителі Одеської області відчули підземні поштовхи в ніч на 31 січня. Очевидці діляться в мережі враженнями про рідкісне для нашої країни явище.

Нагадаємо, близько 3:26 31 січня в Повіті Вранча (Румунія) стався землетрус амплітудою п'ять балів. Епіцентр знаходився на глибині 120 метрів, а поштовхи відчули в радіусі 250 кілометрів - крім Румунії, катаклізм стався у Болгарії, Молдові та Україні.

Українські експерти кажуть, що поштовхи відчули в основному жителі Білгород-Дністровського району Одеської області.

Мешканці Одещини діляться в Facebook враженнями про пережитий землетрус, розповідаючи про два поштовхи.

"Ми відчули на 5-му поверсі. Благо, один поштовх, що сильно злякатися не встигла"; "Було два рівнозначних поштовхи. З різницею в кілька секунд", - пишуть очевидці.

Очевидці розповіли про землетрус в Україні: трясло ліжко і тріщали стіни

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Тварини поводилися дуже дивно - птахи кричали, коти нервували: "А я думала, чого кіт по мені топчеться"; "А я і не зрозуміла, що землетрус, почали кричати і бігати по клітці папуги. Я думала, вони мене розбудили", - діляться враженнями українці.

Очевидці розповіли про землетрус в Україні: трясло ліжко і тріщали стіни

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"В 3:28-3:29 затрясло ліжко. Прокинулася від землетрусу", - пише користувач.

"Трухануло хвилею, наче в морі, в човні, трохи з ліжка не впала. Неприємно було. Всередині все хвилею накрило. І це в 3:25. Стіни тріщали", - розповідає очевидець.

Очевидці розповіли про землетрус в Україні: трясло ліжко і тріщали стіни

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Відзначимо, що в прес-службі ДСНС в Одеській області розповіли, що землетрус поширив на територію Одеської області без негативних наслідків.

До речі, Повіт Вранча - сейсмоактивна зона, яка розташована на стику Південних Карпат (Румунія), Східних Карпат (Україна). Максимальна магнітуда на цій ділянці досягає 8,3 бала.

У ДСНС повідомили оперативну інформацію щодо землетрусу в Україні У Румунії стався землетрус, поштовхи відчувалися в Україні
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