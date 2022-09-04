Село чи місто? Де вигідніше купувати продукти

Якщо ви хочете перебратися з великого міста до смт чи село, аби зекономити на купівлі продуктів харчування, не зваблюйтесь сильно. Адже ціни в селі можуть бути навіть вищими. Проте способи зекономити все ж є.

Читайте нижче в матеріалі Styler , що по чому у місті і селі.

В селі продукти можна купити в найближчому сільмагу, на ринку (який проводиться приблизно раз на тиждень), а можна виростити самому. А в місті - в супермаркеті, магазинчику поруч, ринку.

М'ясо

Головне джерело м'яса в селі - це свинина. На ринку ціни на цей продукт не дешевші, ніж в місті.

Обрізки на фарш коштуватимуть 130 грн/кг

Ошийок - 180 грн/кг

Лопатка чи стегно - 150 грн/кг

Сало - 150-180 грн/кг

В супермаркеті великого міста ціни на м'ясо варіюються від 145 до 175 грн/кг.

Скріншот: Ціни на свинину в Ашані

Звісно, порося можна виростити самому. На це піде рік, якщо не прискорювати добавками (якість м'яса тоді під питанням). Але зважайте, що тварину треба годувати тією ж картоплею, яку вам треба або купити або виростити.

Овочі

Овочі в селі переважно вирощені на своєму городі, хоча на ринках і в магазинах їх так само продають. Ціни особливо не відрізняються від міських.

Наприклад, за кіло перцю "болгарського" на сільському ринку просять 70 грн. А в супермаркетах солодкий овоч коштує майже 90 грн. Це, звісно, дешевше, але сильно зекономити саме на купівлі овочів вам не вдасться.

Скріншот: Ціни на солодкий перець в Метро

Дешевше - виростити самому (але врахуйте вартість праці, добрива, води тощо). Ще можна купити "у людей". Наприклад, за кіло картоплі попросять гуртом від 5 грн/кіло, в місті - від 10 грн/кіло. При цьому якість овочу від людей буде вищою - картопля буде крупніша, і вам відберуть найкращі бульби.

Бакалія

Цукор в сільському магазині вартуватиме близько 38 грн/кіло, на виїзному ринку - 34 грн/кіло, а в міському супермаркеті кіло цукру можна купити за 31-33 грн/кг.

Гречка на ринку в селі має круглу ціну - 100 грн/кг. Тоді як в супермаркеті на вагу кіло крупи вартуватиме від 91 грн/кг.

Скріншот: Ціни на гречку в Ашані

Рисова крупа на сільському ринку коштую від 70 грн/кг, тоді як в супермаркеті можна кіло круглого білого рису купити за 60 грн/кг.

Макарони на вагу (типу "спіраль") в сільському магазині коштуватимуть 23 грн/кг, в супермаркеті великого міста майже стільки ж - 24 грн/кг.

*Порівняння цін зроблено в місті Києві і селі в Чернігівській області станом на початок вересня 2022.