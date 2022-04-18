Вартість борщу в Україні за останні 1,5 місяці зросла на 13%

Порція борщу на чотирьох осіб, приготована за традиційним рецептом, 15 квітня обійдеться в 92,49 грн. У порівнянні з 1 березня ціна зросла на 13%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс ефективного регулювання ( BRDO ).

Всі інгредієнти борщу, окрім білокачанної капусти, подорожчали різною мірою: від незначних 3% до істотного 21%.

Найбільше зросла ціна м’яса (на 21,33%). Далі за шкалою подорожчання - картопля (+14,53%), морква (+13,39%), сметана (+9,11%).

Єдиний овоч, ціна якого зменшилась - капуста (-5,38%). Майже не подорожчав буряк (+3,01%).

На думку Юлії Корнєєвої, головного економіста BRDO, до основних причин подорожчання м’яса в Україні можна віднести зростання собівартості виробництва продукції: існує висхідна цінова динаміка на корми та ветеринарні препарати, також значно зросли транспортні видатки.

Через низьку рентабельність виробникам стає невигідно вирощувати свиней, водночас покривати нестачу продукції імпортом зараз також вкрай важко. Розрив логістичних ланцюгів поставок призведе до виникнення дефіцитів на окремих територіях, що безумовно викличне подальший ріст цін.

Наразі стримуючим фактором ще більшого зростання цін на свинину є драматичне падіння купівельної спроможності населення, яке вимушене економити, відмовляючись від м’яса, вважає вона.

Що буде далі

У BRDO зазначають, що ринок насичений продукцією, яку виробники зараз не зможуть експортувати, що у короткостроковому періоді позитивно впливатиме на цінову динаміку.

Однак у довгостроковій перспективі інфляційний тиск зростатиме. Втрата експортної виручки призведе до значного зниження прибутковості виробників, які згодом намагатимуться компенсувати втрати. Також на ціни вплине стрімке зростання логістичних витрат, вартості енергоресурсів, насіння та добрив.