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Євробачення пройде у новій Україні: Kalush Orchestra зірвали шквал емоцій у Італії (відео)

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Італія, Середа 04 травня 2022 19:38
Євробачення пройде у новій Україні: Kalush Orchestra зірвали шквал емоцій у Італії (відео) Скріншот: репетиція на Євробачення 2022
Автор: Світлана Мащенко

Kalush Orchestra заявили, що готові боротися за перемогу на Євробаченні 2022, і якщо так станеться, то наступний конкурс пройде вже в "новій Україні".

Про це вони розповіли на пресконференції після другої репетиції конкурсного виступу 4 травня на арені PalaOlimpico в Турині.

"Якщо вийде так, що ми переможемо, то Євробачення проведеться в Україні. У новій цілісній Україні, розбудованій, квітучій, щасливій країні", - заявив Олег Псюк.

Після такої відповіді зал вибухнув оплесками.

Музикант каже, що вони багато репетирують, і часу на перепочинок майже не мають. Олег вважає, що пісня Stefania не залишить байдужим нікого - ні журі, ні глядачів.

Євробачення пройде у новій Україні: Kalush Orchestra зірвали шквал емоцій у Італії (відео)

"Ми покажемо максимально класний номер і максимально класну пісню, яка була написана до війни. Багато людей сумують за своїми матерями або сприймають нашою матір'ю - Україну. Ця пісня дуже близька для українців і маю надію, що стане близькою для кожного, хто її почує", - сказав він.

Євробачення пройде у новій Україні: Kalush Orchestra зірвали шквал емоцій у Італії (відео)

Kalush Orchestra з піснею Stefania виступатимуть 10 травня у першому півфіналі під номером 6.

Трансляцію Євробачення можна буде дивитися на суспільному телеканалі UA: КУЛЬТУРА о 22:00 та на діджитал-платформах Суспільного Мовлення.

Раніше ми писали, що букмекери оновили прогноз щодо переможця Євробачення 2022.

Також повідомлялося, що KALUSH Orchestra зняли новий кліп до хіту Stefania.

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Італія Євробачення
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