Росію відсторонили від участі в Євробаченні 2022

Євробачення 2022 пройде без участі Росії через агресію в Україні.

Про це повідомили в оргкомітеті конкурсу.

У заяві від "Європейської мовної спілки" щодо участі Росії в Євробаченні 2022 йдеться, що РФ відмовили через "кризу" в Україні.

Зазначимо, що ще 23 лютого, до початку вторгнення, оргкомітет був налаштований інакше. У коментарі Styler у ЄВС назвали конкурс "неполітичним".

"Конкурс пісні Євробачення - це неполітична культурна подія, яка об'єднує нації і прославляє різноманітність за допомогою музики", - заявили в ЄМС.

Організатори Євробачення підкреслили, що "громадські мовники Росії та України зобов'язалися взяти участь у заході цього року в Турині".

"І на сьогоднішній день ми чекаємо артистів з обох країн для виступу в травні", - додали тоді в Європейській мовній спілці.

Тепер же думка організаторів конкурсу змінилася.