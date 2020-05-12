Як дитсадки і школи Києва будуть працювати після карантину: зміниться багато що

З'явився план виходу дитячих садків і шкіл Києва з карантину
Дитячі сади та школи Києва будуть виходити з карантину поетапно, але як раніше вже не буде. Принаймні спершу. За шкільні парти діти сядуть, імовірно, вже 1 вересня. У столичному Департаменті освіти запропонували змінити час шкільного дзвінка, а дитсадкам - заборонити вхід для батьків. Які ще зміни пропонуються - в матеріалі Styler.
Керівник Департаменту освіти та науки Києва Олена Фіданян у відеоогляді повідала, як освітні заклади будуть повертатися до звичного життя.
Робота цих установ почнеться після підготовки приміщень та оцінки стану здоров'я як працівників, так і дітей. Але на початку будуть працювати такі обмеження:
Крім того, для дитсадків розроблять спеціальний алгоритм дій у разі, якщо будуть виявлені хворі.
Хоча карантин в Україні продовжено до 22 травня, діти, ймовірно, сядуть за парти тільки з 1 вересня. Виняток зроблять лише для випускників, яким потрібно писати ЗНО.
Школам буде рекомендовано:
Крім того, школам рекомендують запровадити графік провітрювань, обмежити вхід стороннім особам (у тому числі батькам), проводити "п'ятихвилинки здоров'я", а паперові журнали замінити електронними.
Як школи та садочки будуть виходити з карантину (відео: YouTube/Нова українська школа)
Зазначимо, що Віктор Ляшко назвав умови, при дотриманні яких дитячі садки можуть відкрити вже влітку.
Раніше у МОЗ попередили, що в Україні можливий спалах ще однієї небезпечної інфекційної хвороби, від якої помирають тисячі наших співвітчизників щорічно.