Як дитсадки і школи Києва будуть працювати після карантину: зміниться багато що

Карантин у Києві закрив дитячі сади і школи з 12 травня (колаж: РБК-Україна)

З'явився план виходу дитячих садків і шкіл Києва з карантину

Дитячі сади та школи Києва будуть виходити з карантину поетапно, але як раніше вже не буде. Принаймні спершу. За шкільні парти діти сядуть, імовірно, вже 1 вересня. У столичному Департаменті освіти запропонували змінити час шкільного дзвінка, а дитсадкам - заборонити вхід для батьків. Які ще зміни пропонуються - в матеріалі Styler.

Керівник Департаменту освіти та науки Києва Олена Фіданян у відеоогляді повідала, як освітні заклади будуть повертатися до звичного життя.

Як будуть працювати дитячі садки

Робота цих установ почнеться після підготовки приміщень та оцінки стану здоров'я як працівників, так і дітей. Але на початку будуть працювати такі обмеження:

батькам буде заборонений вхід в садок,

збори будуть проходити дистанційно,

введуть щоденний огляд вихованців,

щодня приміщення будуть оброблятися і провітрюватися,

для кожної групи - окремий вхід,

групи не можна буде об'єднувати й проводити спільні свята.

Крім того, для дитсадків розроблять спеціальний алгоритм дій у разі, якщо будуть виявлені хворі.

Як школи Києва будуть виходити з карантину

Хоча карантин в Україні продовжено до 22 травня, діти, ймовірно, сядуть за парти тільки з 1 вересня. Виняток зроблять лише для випускників, яким потрібно писати ЗНО.

Школам буде рекомендовано:

відкрити всі запасні входи та виходи,

учнів і викладачів розділити на різні входи за кількістю,

початок занять для різних категорій (початкова, середня, старша школа) може бути змінено. Наприклад, молодші будуть починати о 8:00, середні - о 8:45, старші - о 9:15,

батьки будуть зобов'язані міряти дітям температуру вранці, на входах і виходах, можливо, введуть температурний скринінг або опитування дітей,

зміниться режим роботи їдальні, а маршрути пересування груп дітей будуть спеціально побудовані, щоб мінімізувати їх перетин,

буде обмежено проведення масових заходів.

Крім того, школам рекомендують запровадити графік провітрювань, обмежити вхід стороннім особам (у тому числі батькам), проводити "п'ятихвилинки здоров'я", а паперові журнали замінити електронними.

Як школи та садочки будуть виходити з карантину (відео: YouTube/Нова українська школа)

Зазначимо, що Віктор Ляшко назвав умови, при дотриманні яких дитячі садки можуть відкрити вже влітку.

Раніше у МОЗ попередили, що в Україні можливий спалах ще однієї небезпечної інфекційної хвороби, від якої помирають тисячі наших співвітчизників щорічно.