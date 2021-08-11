RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україні продовжили карантин: до якої дати і що це значить

Автор: Світлана Мащенко

В Україні продовжили адаптивний карантин та режим надзвичайної ситуації до 1 жовтня 2021 року. Пов'язано це зі збільшенням госпіталізацій через коронавірусну хворобу.

Про це повідомили під час засідання уряду.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі ситуація під контролем, проте фахівцями були помічено негативну тенденцію

"Уряд продовжить адаптивний карантин та режим надзвичайної ситуації до 1 жовтня 2021 року", - заявив голова уряду.

Шмигаль також додав, що наразі йде підготовка лікарень до ймовірної наступної хвилі COVID, а кількість ліжок з підведеним киснем наразі становить майже 100%.

Які карантинні обмеження будуть продовжені

Адаптивний карантин - це посилення обмежень в тих областях, де зафіксовано найбільше інфікованих. Причому рішення про це приймається спочатку на рівні місцевої влади.

Таким чином в Україні продовжена дія таких заборон:

  • Перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно.
  • Перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про взяття на облік бездомної особи, довідки про звернення за захистом в Україні.
  • Самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації.

У разі погіршення епідеміологічної ситуації в тій чи іншій області, обмеження будуть посилені відповідно до правил адаптивного карантину - переходу на жовтий, помаранчевий, червоний рівні.

Нагадаємо, що станом на 11 серпня всі регіони України знаходяться у "зеленій" зоні карантину. Однак в Тернопільській області тривалий час показник госпіталізацій не у межах норми.

Загалом в Україні за минулу добу виявили 1122 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві та Запорізькій області.

Читайте РБК-Україна в Google News
КарантинКоронавірус