В Україні продовжили карантин: до якої дати і що це значить

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі ситуація під контролем, проте фахівцями були помічено негативну тенденцію

"Уряд продовжить адаптивний карантин та режим надзвичайної ситуації до 1 жовтня 2021 року", - заявив голова уряду.

Шмигаль також додав, що наразі йде підготовка лікарень до ймовірної наступної хвилі COVID, а кількість ліжок з підведеним киснем наразі становить майже 100%.

Які карантинні обмеження будуть продовжені

Адаптивний карантин - це посилення обмежень в тих областях, де зафіксовано найбільше інфікованих. Причому рішення про це приймається спочатку на рівні місцевої влади.

Таким чином в Україні продовжена дія таких заборон:

Перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно.

Перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про взяття на облік бездомної особи, довідки про звернення за захистом в Україні.

Самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації.

У разі погіршення епідеміологічної ситуації в тій чи іншій області, обмеження будуть посилені відповідно до правил адаптивного карантину - переходу на жовтий, помаранчевий, червоний рівні.