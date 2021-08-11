В Украине продлили карантин: до какой даты и что это значит

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что сейчас ситуация под контролем, однако специалистами была замечена негативная тенденция

"Правительство продлит адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября 2021 года", - заявил глава правительства.

Шмыгаль также добавил, что сейчас идет подготовка больниц к вероятной следующей волне COVID, а количество коек с подведенным кислородом сейчас составляет почти 100%.

Какие карантинные ограничения будут продлены

Адаптивный карантин - это усиление ограничений в тех областях, где зафиксировано больше всего инфицированных. Причем решение об этом принимается сначала на уровне местных властей.

Таким образом в Украине продлено действие таких запретов:

Пребывание в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

Пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус, без удостоверения о взятии на учет бездомного лица, справки об обращении за защитой в Украине.

Самовольно оставлять места самоизоляции, обсервации.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в той или иной области, ограничения будут усилены в соответствии с правилами адаптивного карантина - перехода на желтый, оранжевый, красный уровни.