В Україні продають вершкове масло за рекордними цінами: у чому причина подорожчання

Ціна на вершкове масло в Україні за останній місяць рекордно зросла. На думку фахівців, річ у тому, що скоротився імпорт цього продукту.

Відзначається, що на світовому ринку ціни на олію падають, а в Україні - навпаки. На думку експертів, зростання ціни не буде таким катастрофічним, як на соняшникову олію.

"Зростання цін продовжиться недовго. Вже в серпні передбачається цінова стабілізація, оскільки велика ймовірність ввезення в нашу країну недорогого європейського масла вже в найближчі тижні. Не виключено, що в осінні місяці вартість товару може навіть трохи зменшитися", — відзначають аналітики.

Чому зростає ціна

Експерти повідомляють, що важливу роль у зростанні внутрішніх цін продовжує грати можливість продавати масло в країни СНД, оскільки туди можна продати товар за цінами вище світових.

"Імпорт масла в червні був незначним, 280 т, а за перше півріччя виявився у два рази меншим, ніж у 2020 році, всього 3 тис.т. у липні можливе збільшення закупівель товару, перш за все в Польщі", — прогнозують фахівці.

Чим корисно вершкове масло

Вершкове масло - це джерело вітамінів А, B, C, D, Е і К, а також жирних кислот Омега-3 і Омега-6. Причому деякі з вітамінів (А, D і Е) краще засвоюються саме разом з жирами.