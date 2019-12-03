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Президент підписав указ про соціальний захист людей з інвалідністю

Новини » Політика     03.12.2019 - 15:44
Президент підписав указ про соціальний захист людей з інвалідністю
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент доручив Кабміну пропрацювати питання створення сприятливих умов життєдіяльності для людей з інвалідністю

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 3 грудня, підписав указ про підвищення ефективності заходів у сфері прав осіб з інвалідністю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як зазначається, з метою сприяння створенню умов для реалізації особами з інвалідністю гарантованих їм прав та свобод, підвищення рівня доступності для таких осіб соціальних, медичних, освітніх та інших послуг, створення безперешкодного середовища президент постановив Кабміну опрацювати в установленому порядку питання щодо:

  • створення сприятливих умов життєдіяльності для людей з інвалідністю, насамперед дітей з інвалідністю, зокрема шляхом збільшення розміру пенсії та державної соціальної допомоги;
  • забезпечення доступності послуг системи раннього втручання для дітей раннього віку з порушеннями розвитку або ризиком виникнення таких порушень, у тому числі щодо порядку фінансового забезпечення надання таких послуг;
  • запровадження коригувального коефіцієнта до тарифу на медичне обслуговування особи з інвалідністю;
  • врахування потреб осіб з інвалідністю у виробах медичного призначення та лікарських засобах під час реалізації програми "доступні ліки";
  • визначення переліку медичних послуг, пов’язаних з наданням особам з інвалідністю послуг з медичної реабілітації, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги за програмою медичних гарантій;
  • спрощення механізмів надання державної допомоги громадським об’єднанням осіб з інвалідністю, заснованим ними підприємствам, а також суб’єктам господарювання, що звернулися до відповідних органів з метою створення робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, у тому числі шляхом внесення змін до закону України "Про державну допомогу суб’єктам господарювання";
  • продовження дії пільгового оподаткування податком на додану вартість постачання товарів та послуг, що безпосередньо виготовляються
  • підприємствами та організаціями громадських організацій осіб з інвалідністю, які засновані громадськими організаціями осіб з інвалідністю і є їх власністю;
  • здійснення заходів, пов’язаних із забезпеченням доступності для маломобільних груп населення об’єктів вулично-дорожнього простору, зокрема оснащення пішохідних переходів та пішохідних світлофорів засобами безпеки, орієнтування та отримання інформації;
  • поетапного оснащення залізничних вокзалів, станцій і полустанків піднімальними платформами (механізмами) для допомоги особам, які пересуваються на кріслах колісних, та іншим маломобільним групам населення під час посадки в пасажирський вагон і висадки з нього, а також тактильними, візуальними та іншими елементами доступності, у тому числі аудіопокажчиками, відповідно до державних будівельних норм, стандартів і правил;
  • забезпечення здійснення ефективного контролю за додержанням експертними організаціями, що здійснюють експертизу проектної документації на будівництво, фахівцями-експертами, які мають відповідні кваліфікаційні сертифікати, виконавцями проектних та будівельних робіт вимог законодавства, державних норм, стандартів, будівельних норм і правил щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, посилення відповідальності за порушення таких вимог;
  • створення умов для здійснення екстреного виклику особами з інвалідністю, у тому числі особами з порушенням мовлення та/або слуху, служб екстрених викликів.

Крім того, Володимир Зеленський поручив Кабінету міністрів забезпечити вдосконалення нормативно-правових актів щодо можливості позачергового обслуговування осіб з інвалідністю та супроводжуючих їх осіб підприємствами, установами, організаціями, які надають послуги населенню, а також позачергового пропуску зазначених осіб через державний кордон України, контрольні пункти в’їзду/виїзду на тимчасово окуповані території та з таких територій.

Також Кабмін має забезпечити проведення аналізу доступності національних електронних інформаційних ресурсів для користувачів із числа осіб з інвалідністю, зокрема з порушеннями зору або слуху, врахування потреб таких користувачів під час розроблення та вдосконалення програмного забезпечення з метою створення умов для одержання ними відповідних послуг в електронному вигляді.

Крім того, президент України рекомендував органам місцевого самоврядування вжити в установленому порядку заходів щодо:

  • забезпечення доступності будівель, споруд і приміщень закладів загальної середньої освіти згідно з державними будівельними нормами і стандартами з метою створення безбар’єрного архітектурного середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;
  • перевезення учнів до закладів початкової та базової середньої освіти і у зворотному напрямку транспортними засобами, пристосованими для перевезення осіб, які пересуваються на кріслах колісних;
  • належного матеріально-технічного та кадрового забезпечення діючих інклюзивно-ресурсних центрів і ресурсних центрів з підтримки інклюзивної освіти, створення мережі таких центрів відповідно до реальних потреб;
  • включення до умов проведення земельних торгів щодо земельних ділянок комунальної форми власності для розміщення на них малих архітектурних форм і тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності вимог стосовно здійснення облаштування таких малих архітектурних форм і тимчасових споруд із урахуванням потреб відповідно до державних будівельних норм, стандартів і правил щодо доступності для маломобільних груп населення.

Нагадаємо, 28 липня Кабінет міністрів утворив посаду урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю. Відповідно до постанови №665 від 24 липня в структуру урядового секретаріату була введена посада уповноваженого з прав осіб з інвалідністю.

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