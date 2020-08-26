В Україні доведеться все закривати: епідеміолог попередив про тотальний жорсткий карантин

В Україні закриють підприємства і компанії через посилення карантину, оскільки обмежувальні заходи доведеться значно посилювати. Дані заходи стануть вимушеним кроком уряду зважаючи на дуже складну епідеміологічну ситуацію в країні.

Таку думку висловив керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю, епідеміолог Андрій Александрін, передає "Гордон".

Фахівець наголошує, що з початку введення обмежувальних заходів в охороні здоров'я не відбулося жодних системних змін. Крім того, COVID-19 продовжує стрімко поширюватися в Україні, і швидкість тільки збільшується.

За словами Александріна, нині неможливо повернутися до "докарантинного" життя.

Кандидат медичних наук вважає, що в країні йде наростання першої хвилі коронавірусу.

"А з приходом осені ми побачимо наростання ГРВІ за рахунок того, що діти підуть до школи та у дитсадки. Ситуація буде погіршуватися", - заявив він.

Лікар переконаний, що "нас чекає черговий тотальний жорсткий карантин".

"Доведеться все закривати, бо іншого виходу не буде", - зазначив Александрін і додав, що держава не сприяє впровадженню інструментів захисту від коронавірусу.

"Держава не впроваджує додаткові інструменти профілактики COVID-19 і не дає ніяких ресурсів суспільства для їх впровадження, зате вона викачує останні гроші з населення і підприємств шляхом штрафів, намагаючись закрити свої дірки. Це шлях в нікуди", - заявив він.

"Залишається питання: а чи підуть люди на такий карантин? Тим більше, що ситуація ускладниться проведенням місцевих виборів. На цьому тлі політики почнуть грати, і це посилить епідемічну ситуацію", - сказав епідеміолог.

Як повідомлялося раніше, в Україні посилили карантин і продовжили до листопада.

Також ми писали про те, що Україна закриває кордони не для всіх іноземців і розповідали, кого заборона не стосується.