В Украине придется все закрывать: эпидемиолог предупредил о тотальном жестком карантине

В Украине закроют предприятия и компании из-за ужесточения карантина, так как ограничительные меры придется значительно усиливать. Данные меры станут вынужденным шагом правительства ввиду очень сложной эпидемиологической ситуации в стране.

Такое мнение высказал руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин, передает "Гордон".

Специалист подчеркивает, что с начала введения ограничительных мер в здравоохранении не произошло никаких системных изменений. Кроме того, COVID-19 продолжает стремительно распространятся в Украине, и скорость только увеличивается.

По словам Александрина, в настоящее время невозможно вернуться к "докарантинной" жизни.

Кандидат медицинских наук считает, что в стране идет нарастание первой волны коронавируса.

"А с приходом осени мы увидим нарастание ОРВИ за счет того, что дети пойдут в школы и в детсады. Ситуация будет ухудшаться", - заявил он.

Врач убежден, что "нас ждет очередной тотальный жесткий карантин".

"Придется все закрывать, потому что другого выхода не будет", - отметил Александрин и добавил, что государство не способствует внедрению инструментов защиты от коронавируса.

"Государство не внедряет дополнительные инструменты профилактики COVID-19 и не дает никаких ресурсов обществу для их внедрения, зато оно выкачивает последние деньги из населения и предприятий путем штрафов, пытаясь закрыть свои дырки. Это путь в никуда", - заявил он.

"Остается вопрос: а пойдут ли люди на такой карантин? Тем более, что ситуация осложнится проведением местных выборов. На этом фоне политики начнут играть, и это усугубит эпидемическую ситуацию", - сказал эпидемиолог.

Как сообщалось ранее, в Украине ужесточили карантин и продлили до ноября.

Также мы писали о том, что Украина закрывает границы не для всех иностранцев и рассказывали, кого запрет не касается.