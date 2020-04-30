В Україні підприємці домоглися скасування карантину в місті: з'явився документ

Карантин в Україні через коронавірус діє по 11 травня, але уряд знімає обмеження на роботу ринків вже від завтра та анонсував поетапний - адаптований - план скасування заборон. У цей час міська рада Черкас ухвалила рішення з 1 травня фактично скасувати чинні табу.

Відповідне рішення №331, датоване 30 квітня, ухвалив виконавчий комітет на своєму засіданні. Документ опублікований на сайті Черкаської міськради.

"Від завтра, 1-ого травня, частина підприємців у Черкасах зможе відновити свою діяльність... До такого кроку тут вдалися після чисельних звернень від представників бізнесу, які через карантинні обмеження опинилися на межі виживання.", - розповіли в прес-службі.

Також у міськраді зазначили, що підприємці пообіцяли суворо дотримуватися всіх санітарних норм і "коронавірусних" правил: встановити антисептики при вході в приміщення, вимірювати температуру, стежити за кількістю людей в магазинах.

Так, з 1 травня у Черкасах відкриють міські парки та сквери з атракціонами на їх території.

Також можна буде тренуватися на спортивних майданчиках.

Дозволили відновити роботу:

магазинів з продажу непродовольчих товарів, будматеріалів, електроінструментів, інших електротоварів, сантехніки, канцелярських товарів, квітів, книжкової продукції та меблів;

майстерень з ремонту взуття, одягу, ремонту та встановлення вікон, дверей, воріт, огорож за індивідуальним замовленням, перукарень і салонів краси, салонів для надання послуг з догляду за домашніми тваринами, салонів ритуальних послуг, проектних організацій;

ринків та ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції та квітів;

літніх майданчиків закладів ресторанного господарства;

У Черкасах вирішили практично зняти карантин (Фото: chmr.gov.ua)

"Ми розуміємо, що через карантинні обмеження чи не найбільше страждає дрібний бізнес. Через карантин вони зазнають великих збитків. Питання відновлення роботи об’єктів торгівлі та сфери послуг у Черкас ми розглядали ще й на засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, і прийшли до висновку - пом'якшити карантинні обмеження для частини підприємців. Але, звісно ж, лише за умови жорсткого дотримання протиепідемічних заходів: це й соціальна дистанція, дезінфекція тощо", - прокоментував заступник мера Ігор Волошин.

Зазначимо, що в Черкаській області станом на 30 квітня підтверджено 290 випадків COVID-19.

Раніше ми писали, за якої умови карантинні обмеження можуть бути повністю зняті в Україні.