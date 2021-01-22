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В Україні пропонують розмитнити "євробляхи" за новими правилами: які умови

Київ, П'ятниця 22 січня 2021 08:03
В Україні пропонують розмитнити "євробляхи" за новими правилами: які умови
Євробляхи в Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Власникам авто на іноземній реєстрації пропонують розмитнити транспорт за новою формулою - на пільгових умовах, виплативши 8,5 тисячі гривень "добровільного внеску". Зробити це зможуть лише водії "євроблях", ввезених на територію України до 31 грудня 2020 року.

Такий варіант затвердили у профільному комітеті з фінансової, податкової та митної політики Верховної Ради. Про це передали на Facebook-сторінці "Доступне авто".

Зазначається, що ініціативу мають намір зареєструвати в парламенті найближчим часом.

У разі підтримки законопроекту 3704-д у "євробляхери" отримають 180 днів для розмитнення авто за новими правилами з оплатою "внеску" відповідно.

Які умови пропонують власникам "євроблях"

  • Розмитнити можна буде тільки одне авто однієї категорії на одну людину (одне легкове, одне вантажне, один причеп)
  • Машини також повинні відповідати стандарту "Євро-2" або вище.
  • Авто можна буде просто вивезти за межі України, сплативши 8500 гривень.
  • Закон тільки для "євроблях" і не поширюється на нововвезені авто.

Яка вартість розмитнення "євроблях"

  • Мито - безкоштовно.
  • Акциз - нова формула, яка враховує вік авто, тип палива та об'єм двигуна;
  • ПДВ 20% нараховується на акциз, а не на вартість авто.

Раніше ми публікували покрокові інструкції, як розмитнити "євробляху", щоб не отримати штраф.

Нагадаємо, що нещодавно в Україні почали штрафувати "євробляхи", а в поліції заявили, що їм відкрили митну базу.

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