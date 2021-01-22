В Україні пропонують розмитнити "євробляхи" за новими правилами: які умови

Євробляхи в Україні (колаж РБК-Україна)

Власникам авто на іноземній реєстрації пропонують розмитнити транспорт за новою формулою - на пільгових умовах, виплативши 8,5 тисячі гривень "добровільного внеску". Зробити це зможуть лише водії "євроблях", ввезених на територію України до 31 грудня 2020 року.

Такий варіант затвердили у профільному комітеті з фінансової, податкової та митної політики Верховної Ради. Про це передали на Facebook-сторінці "Доступне авто".

Зазначається, що ініціативу мають намір зареєструвати в парламенті найближчим часом.

У разі підтримки законопроекту 3704-д у "євробляхери" отримають 180 днів для розмитнення авто за новими правилами з оплатою "внеску" відповідно.

Які умови пропонують власникам "євроблях"

Розмитнити можна буде тільки одне авто однієї категорії на одну людину (одне легкове, одне вантажне, один причеп)

Машини також повинні відповідати стандарту "Євро-2" або вище.

Авто можна буде просто вивезти за межі України, сплативши 8500 гривень.

Закон тільки для "євроблях" і не поширюється на нововвезені авто.

Яка вартість розмитнення "євроблях"

Мито - безкоштовно.

Акциз - нова формула, яка враховує вік авто, тип палива та об'єм двигуна;

ПДВ 20% нараховується на акциз, а не на вартість авто.

Раніше ми публікували покрокові інструкції, як розмитнити "євробляху", щоб не отримати штраф.

Нагадаємо, що нещодавно в Україні почали штрафувати "євробляхи", а в поліції заявили, що їм відкрили митну базу.