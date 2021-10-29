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День автомобіліста в Україні: кого і коли потрібно привітати

Автор: Анна Шиканова

День автомобіліста і дорожника в Україні відзначається щорічно в останню неділю жовтня. У 2021 році це свято випадає на 31 жовтня.

Що це за свято і кого потрібно привітати – читайте в матеріалі нижче.

День автомобіліста і дорожника в Україні з'явився в 1993 році. Указ про свято, який створений на підтримку ініціативи працівників автомобільного транспорту та дорожнього господарства України був підписаний президентом Леонідом Кравчуком.

Однак історія свята йде в 1980 рік. Ще за СРСР це свято було включено до списку святкових і пам'ятних дат. Дата свята була встановлена ще тоді - остання неділя жовтня і він називався "День автомобіліста" і "День водія".

З 1993 року в Україні це свято є символом співдружності та взаєморозуміння між працівниками дорожнього господарства та водіями автомобілів. Щорічно президенти країни вітають всіх учасників цієї сфери.

Кого вітають на День дорожника та автомобіліста

  • Водіїв транспорту, в тому числі й громадського
  • Власників особистого транспорту
  • Водіїв електротранспорту
  • Автослюсар
  • Шиномонтажників
  • Конструкторів і механіків
  • Працівників доріг - будівельників та інженерів
  • Працівників компаній, які мають відношення до автомобільної сфери

У цей день зазвичай проводять корпоративні вечірки, дарують премії та пам'ятні подарунки. На рівні держави зазвичай відзначають за працю з розвитку доріг в країні працівників дорожніх компаній.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що обов'язково потрібно зробити до містичного свята Хеллоуїн.

А також розповідали про те, які важливі свята і церковні пости нас чекають в листопаді 2021 року.

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