Календар церковних свят і постів на листопад 2021: нас чекають важливі дати

У листопаді 2021 року в православному календарі українців чекає багато важливих дат і подій. Зокрема, наприкінці осені розпочнеться Великий Різдвяний піст.

Які ще важливі дати ми будемо відзначати в останньому місяці осені – ч и тайте нижче в матеріалі Styler.

Найважливіші православні свята

Такими в листопаді будуть:

4 листопада – Казанської ікони Божої Матері.

6 листопада – Дмитрівська поминальна субота.

21 листопада – собор Архістратига Михаїла.

Крім того в листопаді нас чекають такі особливі дати:

6 листопада – ікони Божої Матері Всіх скорботних Радість.

8 листопада – Великомученика Димитрія Солунського.

21 листопада – Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних.

22 Листопада – ікони Божої Матері, іменованої Скоропослушниця.

26 листопада – Святителя Іоанна Златоуста, архієпископа Константинопольського.

27 листопада – Апостола Пилипа.

29 листопада – Апостола і євангеліста Матвія.

Різдвяний піст розпочнеться 28 листопада і закінчиться 6 січня 2022

Великий піст триватиме сорок днів і закінчиться в Святвечір, напередодні Різдва.

Крім цього в листопаді буде вісім пісних днів, коли дозволено сухоїдіння: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 і 26 листопада.

А в сорокаденний Різдвяний піст будуть такі послаблення в листопаді: 28 і 30 числа дозволена риба, 29 – гаряче без олії.