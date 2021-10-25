Календар церковних свят і постів на листопад 2021: нас чекають важливі дати
У листопаді 2021 року в православному календарі українців чекає багато важливих дат і подій. Зокрема, наприкінці осені розпочнеться Великий Різдвяний піст.
Які ще важливі дати ми будемо відзначати в останньому місяці осені – читайте нижче в матеріалі Styler.
Найважливіші православні свята
Такими в листопаді будуть:
4 листопада – Казанської ікони Божої Матері.
6 листопада – Дмитрівська поминальна субота.
21 листопада – собор Архістратига Михаїла.
Крім того в листопаді нас чекають такі особливі дати:
- 6 листопада – ікони Божої Матері Всіх скорботних Радість.
- 8 листопада – Великомученика Димитрія Солунського.
- 21 листопада – Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних.
- 22 Листопада – ікони Божої Матері, іменованої Скоропослушниця.
- 26 листопада – Святителя Іоанна Златоуста, архієпископа Константинопольського.
- 27 листопада – Апостола Пилипа.
- 29 листопада – Апостола і євангеліста Матвія.
Різдвяний піст розпочнеться 28 листопада і закінчиться 6 січня 2022
Великий піст триватиме сорок днів і закінчиться в Святвечір, напередодні Різдва.
Крім цього в листопаді буде вісім пісних днів, коли дозволено сухоїдіння: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 і 26 листопада.
А в сорокаденний Різдвяний піст будуть такі послаблення в листопаді: 28 і 30 числа дозволена риба, 29 – гаряче без олії.
Раніше ми писали про всі свята листопада, скільки вихідних і робочих днів нас чекає.