Скоро - Хеллоуїн: що потрібно обов'язково зробити до містичного свята

Хеллоуїн 2021 українці разом з усім світом відсвяткують в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Цього року свято для нас буде особливим, так як 31-го числа ми переведемо час на годину назад і в цьому дні буде 25 годин.

Що потрібно обов'язково зробити напередодні свята - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Цікаво, що це свято з'явилося ще у древніх кельтів близько двох тисяч років тому. В їх культурі особливо шанували бога смерті, який закликав в останній день жовтня душі померлих в цьому році людей.

Вважалося, що 31-го числа - в останній день старого року - ворота між світом живих і мертвих відчинялися, і душі покійних приходили на землю. Саме звідти з'явилася традиція рядитися в страшні костюми, щоб при зустрічі з духами збити їх з пантелику і зійти "за своїх".

У нашій країні свято стає з кожним роком все популярнішим, тому на питання: "Відзначати Хеллоуїн чи ні?", відповідь може бути тільки одна - звичайно ж "Так!"

Що потрібно зробити до містичного свята

Звичайно ж, продумати свій образ в деталях. Якщо ви вирішили відзначити цей день з друзями, здивуйте їх незвичайним вбранням, мейком, святковими аксесуарами.

Прикрасьте своє житло - гарбузи, свічки, павутиння - ось що може вам стати в нагоді для підготовки до хеллоуїнської ночі.

Обов'язково купіть кілька красивих гарбузів і виріжте страшну пику, вставте всередину свічку. Такий хендмейд називається "світильник Джека", і з ним пов'язана окрема красива легенда, про яку можна прочитати тут.

Запасіться частуваннями - відмінно підійдуть солодощі - шоколад, цукерки, зефір і так далі.

Що не можна робити на Хеллоуїн

У цю ніч не можна обертатися, навіть якщо хтось слідує за вами по п'ятах.

Залишати поза межами будинку особисті речі, наприклад, вивішувати випрану білизну.

Відмовляти в допомозі тим, хто просить милостиню.

Звичайно ж зачиніть на ніч всі вікна і двері, адже згідно з прикметами, через них можуть пробратися нечисті сили.