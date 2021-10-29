День автомобилиста в Украине: кого и когда нужно поздравить

День автомобилиста и дорожника в Украине отмечается ежегодно в последнее воскресенье октября. В 2021 году этот праздник выпадает на 31 октября.
Что это за праздник и кого нужно поздравить – читайте в материале ниже.
День автомобилиста и дорожника в Украине появился в 1993 году. Указ о празднике, который создан в поддержку инициативы работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Украины был подписан президентом Леонидом Кравчуком.
Однако история праздника уходит в 1980 год. Еще при СССР этот праздник был включен в список праздничных и памятных дат. Дата праздника была установлена еще тогда - последнее воскресенье октября и он назывался "День автомобилиста" и "День водителя".
С 1993 года в Украине этот праздник является символом содружества и взаимопонимания между работниками дорожного хозяйства и водителями автомобилей. Ежегодно президенты страны поздравляют всех участников этой сферы.
В этот день обычно проводят корпоративные вечеринки, дарят премии и памятные подарки. На уровне государства обычно отмечают за труд по развитию дорог в стране работников дорожных компаний.
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