UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

День автомобилиста в Украине: кого и когда нужно поздравить

Автор: Анна Шиканова

День автомобилиста и дорожника в Украине отмечается ежегодно в последнее воскресенье октября. В 2021 году этот праздник выпадает на 31 октября.

Что это за праздник и кого нужно поздравить – читайте в материале ниже.

День автомобилиста и дорожника в Украине появился в 1993 году. Указ о празднике, который создан в поддержку инициативы работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Украины был подписан президентом Леонидом Кравчуком.

Однако история праздника уходит в 1980 год. Еще при СССР этот праздник был включен в список праздничных и памятных дат. Дата праздника была установлена еще тогда - последнее воскресенье октября и он назывался "День автомобилиста" и "День водителя".

С 1993 года в Украине этот праздник является символом содружества и взаимопонимания между работниками дорожного хозяйства и водителями автомобилей. Ежегодно президенты страны поздравляют всех участников этой сферы.

Кого поздравляют на День дорожника и автомобилиста

  • Водителей транспорта, в том числе и общественного
  • Владельцев личного транспорта
  • Водителей электротранспорта
  • Автослесарей
  • Шиномонтажников
  • Конструкторов и механиков
  • Работников дорог – строителей и инженеров
  • Работников компаний, которые имеют отношение к автомобильной сфере

В этот день обычно проводят корпоративные вечеринки, дарят премии и памятные подарки. На уровне государства обычно отмечают за труд по развитию дорог в стране работников дорожных компаний.

Напомним, ранее мы писали о том, что обязательно нужно сделать до мистического праздника Хэллоуин.

А также рассказывали о том, какие важные праздники и церковные посты нас ждут в ноябре 2021 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
День автомобилистаПраздники в УкраинеАвтомобильное движение