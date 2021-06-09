В Україні можуть скоротити термін ув'язнення через неналежні умови в тюрмі

Кабінет міністрів схвалив зміни до законодавства щодо заходів, спрямованих на поновлення прав засуджених. Зокрема, вони передбачають дострокове звільнення через неналежні умови утримання

Зміни до низки законодавчих актів України також впроваджують у національне законодавство превентивні та компенсаційні засоби юридичного захисту у випадку неналежних умов тримання під вартою. низки інших законодавчих актів України.

Встановлюються наступні компенсаційні та превентивні заходи у випадку неналежних умов тримання під вартою:

скорочення строку покарання, після якого може бути застосовано умовно-дострокове звільнення на строк, протягом якого особа трималася у неналежних умовах в установах попереднього ув’язнення або виконання покарань;

заміна невідбутої частини покарання більш м’яким покаранням на строк, протягом якого особа трималася у неналежних умовах;

надання можливості зняття судимості до закінчення строків, зазначених у статті 89 КК.

Факт або строк тримання особи у неналежних умовах встановлюватиметься рішенням комісії з розгляду скарг на неналежні умови тримання в установах попереднього ув’язнення та виконання покарань.

Водночас встановлюється можливість вирішення місцевим судом, в межах територіальної юрисдикції якого засуджений відбуває покарання, питання про оскарження рішення відповідної комісії.