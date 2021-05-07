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В Україні з'явиться новий вид відпустки: хто зможе її отримати

Новость на русском → П'ятниця 07 травня 2021 09:02
В Україні з'явиться новий вид відпустки: хто зможе її отримати В Україні з'явиться новий вид відпустки (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україні в декретну відпустку зможуть йти тепер як жінки, так і чоловіки. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає забезпечення рівних можливостей матері і батька в догляді за дитиною.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Документ був прийнятий Верховною Радою 15 квітня 2021 року і усуває прогалини, що обмежують право батька на відпустку по догляду за дитиною.

Тепер вводиться також новий вид одноразової відпустки. Він дається на 14 днів з дня народження малюка.

Він оплачується роботодавцем і надається комусь одному: батькові або іншому повнолітньому родичу, який фактично доглядає. А відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку тепер може брати будь-який з батьків.

Відпустку дають:

  • батькові, навіть якщо він не одружений на його матері, але проживає спільно з нею;
  • бабусі чи дідусеві;
  • іншим повнолітнім родичам дитини.

Документ також встановлює право працівників обох статей, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, на додаткову відпустку.

"Цей закон дозволить створити передумови для посилення ролі батька у вихованні дітей та розвитку відповідального батьківства в Україні", - повідомили в Адміністрації президента.

Як ми писали раніше, в Україні чи зможуть йти в декрет чоловіки.

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