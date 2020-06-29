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В Україні зможуть йти в декрет чоловіки: в країні зрівняють права батьків

STYLERЖиття    29.06.2020 - 16:01
В Україні зможуть йти в декрет чоловіки: в країні зрівняють права батьків
Чоловіки зможуть йти в декрет (фото: pixabay.com)

В Україні татам пропонують проводити з дітьми більше часу

В Україні хочуть дозволити чоловікам-батькам проводити більше часу зі своїми дітьми. Для цього депутати зареєстрували Законопроект №3695, який передбачає рівність у правах у вихованні дітей чоловіків і жінок.

Якщо документ підтримають більшістю голосів у парламенті, то батьки отримують однакові права і обов'язки з матерями. У Трудовому кодексі хочуть змінити слова "жінка" і "мати" на "працівник" та додати слово "батько". Про це пише "Сегодня".

Які права отримають батьки

  • Декретну відпустку. За чинним законодавством жінка може піти в декрет на три роки. Якщо вона відмовиться від такої відпустки, тоді його може взяти батько. При цьому чоловікові треба принести своєму роботодавцю довідку з місця роботи дружини про те, що вона відмовилася від декретної відпустки. Тепер пропонують позбутися такої паперової тяганини і дозволити батькові йти в декрет замість матері.

  • Жінки, у яких є двоє і більше дітей, мають право на щорічну додаткову відпустку. Якщо законопроект приймуть, у чоловіків з'явиться додаткова відпустка.

  • Скорочений робочий день. Зараз на скорочений робочий день має право жінка, у якої є дитина до 14 років.

  • Відпустка при народженні дитини – це нова норма, яку парламентарі хочуть додати в трудове законодавство. Якщо за нього проголосують, то батько немовляти отримає право на одноразову оплачувану відпустку на 14 днів, незалежно, в шлюбі він з матір'ю дитини, чи ні. Одна умова – батько повинен жити разом з матір'ю дитини. Цю відпустку можна використовувати протягом трьох місяців з моменту народження дитини.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України декрет
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