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В Украине появится новый вид отпуска: кто сможет его получить

Новина українською → Пятница 07 мая 2021 09:02
В Украине появится новый вид отпуска: кто сможет его получить В Украине появится новый вид отпуска (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине в декретный отпуск смогут уходить теперь как женщины, так и мужчины. Президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает обеспечение равных возможностей матери и отца в уходе за ребенком.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Документ был принят Верховной Радой 15 апреля 2021 года и устраняет пробелы, ограничивающие право отца на отпуск по уходу за ребенком.

Теперь вводится также новый вид одноразового отпуска. Он дается на 14 дней со дня рождения малыша.

Он оплачивается работодателем и предоставляется кому-то одному: отцу либо другому совершеннолетнему родственнику, который фактически ухаживает. А отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста теперь может брать любой из родителей.

Отпуск дают:

  • отцу, даже если он не женат на его матери, но проживает совместно с ней;
  • бабушке или дедушке;
  • другим совершеннолетним родственникам ребенка.

Документ также устанавливает право работников обоего пола, имеющих детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, на дополнительный отпуск.

"Этот закон позволит создать предпосылки для усиления роли отца в воспитании детей и развития ответственного отцовства в Украине”, - сообщили в Администрации президента.

Как мы писали ранее, в Украине смогут уходить в декрет мужчины.

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