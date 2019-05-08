Графік роботи транспорту на 9 травня: усі подробиці

На деяких вулицях обмежать рух усіх видів транспорту
9 травня з нагоди Дня перемоги у Другій світовій війні пройдуть пам'ятні урочистості, що вплине на графік роботи транспорту. На деяких вулицях повністю обмежать рух.
У зв'язку зі святом з 05:00 перекриють вулиці біля Парку Вічної Слави, вулицю Грушевського, провулок Інженерний, вулицю Московську (від Кловського узвозу до Арсенальної площі), І. Мазепи (від Арсенальної площі до вулиці Лаврської), Омеляновича-Павленка, Алею Героїв Крут, Лаврську (між вулицями І. Мазепи та Цитадельної), Бутишев провулок.
Фото: РБК-Україна
Також у найближчі дні частково обмежать рух транспорту у зв'язку з дорожніми роботами:
Як раніше повідомлялося, водіїв попередили про обмеження на дорогах. По 12 травня на естакадному виїзді з вулиці Борщагівської на Повітрофлотський шляхопровід в місці проведення робіт частково обмежать рух.
Нагадаємо, що у Національній поліції України заявили, що в масових заходах 8-9 травня планують брати участь майже 220 тисяч осіб.
А також, що в Києві 10 і 11 травня частково обмежать рух транспорту на вулиці Теодора Драйзера.