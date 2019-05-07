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У Києві частково обмежать рух транспорту на вулиці Драйзера

Новини » Суспільство    07.05.2019 - 15:51
У Києві частково обмежать рух транспорту на вулиці Драйзера
Ілюстративне фото (Автоцентр)

Обмеження діятиме 10 і 11 травня з 08:00 до 22:00

У Києві 10 і 11 травня частково обмежать рух транспорту на вулиці Теодора Драйзера. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, 10 і 11 травня з 08:00 до 20:00 у зв'язку з фрезерування асфальтобетонного покриття на вулиці Теодора Драйзера на ділянці від вулиці Миколи Лаврухіна до вулиці Оноре де Бальзака буде частково обмежено рух транспорту.

"Комунальна корпорація просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов'язаних з виконанням ремонтних робіт", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві 9 травня обмежать рух транспорту у зв'язку з урочистими подіями до Дня пам'яті та примирення, Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ою річницею вигнання нацистів з України.

Крім того, у Києві з 22:00 9 травня до 08:00 10 травня у зв'язку з ремонтом на вулиці Еспланадній на ділянці від вулиці Басейної до вулиці Рогнідинській буде частково обмежено рух.

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