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Понад 200 тисяч українців планують взяти участь у масових заходах 8-9 травня

Новини » Надзвичайні події    06.05.2019 - 18:08
Понад 200 тисяч українців планують взяти участь у масових заходах 8-9 травня
Фото: Олександр Фацевич (Віталій Носач/РБК-Україна)

Ситуаційні центри на місцях 9 травня переводяться  у надзвичайний режим роботи

У Національній поліції України заявили, що участь у масових заходах 8-9 травня планують взяти майже 220 тисяч осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Голова Нацполіції Сергій Князєв зазначив, що масові заходи пройдуть в усіх регіонах країни. Він наголосив на необхідності оперативної взаємодії між усіма підрозділами відомства.

Замголови НПУ Олександр Фацевич зазначив, що 8 та 9 травня по всій території держави пройдуть масові заходи з нагоди Дня пам’яті та примирення, а також Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

"За попередньою інформацією, у цих заходах планують взяти участь майже 220 тисяч осіб. У зв’язку зі значною чисельністю учасників ситуаційні центри на місцях, починаючи з 7-ї години 9-го травня і до завершення заходів - переводяться  у надзвичайний режим роботи", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, на початку квітня президент України Петро Порошенко підписав указ "Про відзначення у 2019 році Дня пам'яті і примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні і 75-ї річниці вигнання нацистів з України".

Як писало РБК-Україна, згідно з опитуванням, у трійку улюблених свят українців стабільно входять Різдво, Великдень і Новий рік. День перемоги посідає шосте місце у рейтингу.

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