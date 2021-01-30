В Україні з'явиться нове свято: коли і що будемо відзначати

В Україні вирішили запровадити нове свято - на честь спортивних тренерів. Відповідний проект указу президента "Про День тренера" вже погодив Кабінет міністрів.

Як повідомили в прес-службі уряду, тепер тренери відзначатимуть своє професійне свято 19 липня.

Зазначається, що така дата була обрана невипадково. Річ у тому, що в цей день у 1996 році Україна вперше взяла участь в Олімпійських іграх як незалежна держава і самостійна команда.

"Професійне свято українських фахівців, які готують наших спортсменів до найважливіших змагань у їхньому житті, обов'язково повинно бути", - заявив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

Чиновник зазначив, що особисто для нього тренер "займає поважне місце, як та людина, яка зробила мене тим, ким я є сьогодні".

"Всі мої високі результати я завдячую своїм наставникам", - додав міністр.

Також повідомляється, що до розробки проекту президентського указу долучилися Національний олімпійський комітет на чолі з легендарним спортсменом-легкоатлетом Сергієм Бубкою, нардеп і чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк, а також Асоціація спортивних журналістів України.

Чи буде відтепер у День тренера 19 липня вихідний в Україні - не уточнюється.

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