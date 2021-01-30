Масляна у 2021 році: коли будемо проводжати зиму і пекти млинці

Масляна в 2021 році (Фото: freepik.com)

Масляна у 2021 році буде пізно – на початку березня. За стародавнім звичаєм дати Масляної вираховують від Великодня – вона триває останній тиждень перед початком Великого посту. У 2021 році Великий піст починається 15 березня, відповідно Масляна розпочнеться 8 березня, а закінчиться 14 березня.

Про традиції, прикмети та заборони на Масляну - читайте в Lite.

Історія Масляної

Це свято присвячене проводам зими та зустрічі весни, це народне свято, яке відзначають багато людей незалежно від конфесій. Історія Масляної йде до древніх слов'ян, у яких було багато звичаїв, важливих для життя людини. За деякими даними, Масляна була пов'язана з вшануванням бога сонця Ярила, за деякими – на честь бога Велеса, покровителя скотарства і землеробства.

Традиції Масляної

За церковним традиціям Масляна вважається останнім періодом підготовки до традиційного Великого посту. В календарях вона вказана як Сирна седмиця і в ці дні дозволено їсти сир, масло, молоко і яйця.

У давнину святкували Масляну шумно і весело, накривали столи, влаштовували масові гуляння з розвагами та танцями. Одним з найдавніших обрядів було спалювання опудала Масляної. Його готувала зі снопу соломи, а зверху одягали жіночий одяг. Цей обряд символізував прощання з зимою і був спрямований на те, щоб розтопити сніг і розбудити весну. Всім, хто бере участь потрібно було обов'язково хоча б поглянути на опудало, що палає – вважалося, що це відводить біду.

Також існували обряди для неодружених та незаміжніх, вони обмінювалися спеціальними писанками та колодками, що символізувало готовність до вступу в шлюб. Другий день Масляної зазвичай присвячували посиденькам молоді, де відбувалося знайомство і можливість зустріти свою долю. На третій день зазвичай ходять по гостям, до близьких родичів.

Найголовнішою стравою на Масляну є млинці. Їх печуть з різних видів борошна і подають з різними добавками – від червоної ікри до сметани, сиру, меду та олії. Перший млинець належить давати жебракові, щоб він згадав усіх покійних родичів.

Прикмети на Масляну

Якщо перший млинець пропечений і рум'яний у господині, то вся родина буде здорова весь рік.

Млинці не можна різати ножем – це може накликати біду.

Якщо на Масляну вдарить мороз, то літо буде теплим, але не спекотним.

Якщо в останній день Масляної погана погода, то весна буде ясна і тепла.

Якщо на Масляну багато бурульок на дахах, то рік буде врожайним.

Якщо у юної дівчини млинець прилип до пательні, то заміж їй нескоро.

Перший млинець молоді дівчата виносять на вулиці та віддають перехожим. Як звати першого зустрічного – так будуть і кликати судженого.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астролог назвала найбільш вдалі дати для весілля у 2021 році.

А також розповідали про те, коли будемо відзначати Новий рік за китайським календарем і які існують традиції.