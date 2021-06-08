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В Україні з'явиться монета з обличчям відомого співака: герої не вмирають!

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Вівторок 08 червня 2021 15:17
В Україні з'явиться монета з обличчям відомого співака: герої не вмирають! В Україні з'явиться монета з Василем Сліпаком (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні з 21 червня з'явиться нова монета на честь оперного співака Василя Сліпака, який загинув від кулі снайпера на Донбасі.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

Монета номіналом дві гривні вийде в серії "Видатні особистості України". Всього випустять 35 тисяч таких монет. Художник Андрій Єрмоленко став автором зображення співака.

"Таки випустили!! Дуже відповідально було! Чому я пішов від дати народження і смерті, тому що легенди не вмирають! А це наша легенда, яку ми повинні пам'ятати і розповідати всім наступним поколінням! Ця особа порівнянна з Гераклом і Орфеєм в одній особі, навіть ще крутіше - тому що Василь існував точно і ми його сучасники! Шкода що більшість населення України не вміє цінувати своїх героїв!"- прокоментував появу монети художник Андрій Єрмоленко.

В Україні з'явиться монета з обличчям відомого співака: герої не вмирають!У червні вийде монета із зображенням Василя Сліпака (bank.gov.ua)

На аверсі монети вгорі розміщено малий державний герб України, праворуч від якого напис України (півколом), у центрі на дзеркальному тлі - портрет Василя Сліпака.

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображений соловей на стовбурі автомата, стилізовані гілки дерев (вгорі і внизу).

Пам'ятні монети мають художню цінність, зазначають у НБУ. Їх карбують з дорогоцінних і недорогоцінних металів обмеженими тиражами. Тому ціна таких монет вище їх номінальної вартості.

Як ми писали раніше, монета номіналом в 15 копійок пішла на аукціоні за рекордну суму в 21 тисячу гривень. За монету номіналом у 10 копійок колекціонер виклав понад 12 тисяч гривень.

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