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В Україні продали монету за рекордну суму: як вона виглядає

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Субота 22 травня 2021 10:01
В Україні продали монету за рекордну суму: як вона виглядає В Україні продали на аукціоні монету за рекордну суму (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Монета номіналом в 15 копійок пішла на аукціоні за рекордну суму у 21 тисячу гривень. За монету номіналом у 10 копійок колекціонер виклав понад 12 тисяч гривень.

Що це за монети і як вони виглядають, розповіли на аукціонному порталі Violity.com.

Чим відрізняються ці монети

За рекордну суму на аукціоні була продана монета номіналом 15 копійок 1992 року. Її вартість склала 21 тисячу гривень. За 10 копійок випуску 1992 року власник вторгував 12,5 тисячі гривень.

"Україна, 15 копійок 1992 року, 1аа-43, магнітна сталь, плакована латунню. Особливість: 4 ягоди, проріз. Монета викарбувана однією з перших, в аркуші ще проріз. У пізніших монет проріз викришено", - сказано в описі до монети.

В Україні продали монету за рекордну суму: як вона виглядає

В Україні продали монету за рекордну суму: як вона виглядає

Скріншот

А ось монета номіналом в 10 копійок виготовлена з нестандартної заготовки. На частині гурта є сліди, які швидше за все залишилися на заготівлі.

За які монети нумізмати готові платити тисячі

Вважається, що колекціонерів цікавлять тільки рідкісні монети і яким вже дуже багато років. Але виручити пристойну суму можна і за сучасні монети. Вони просто повинні істотно відрізнятися від інших - невелика партія випуску, брак при виготовленні.

Наприклад, за монету номіналом 10 копійок 2008 року з виробничим браком колекціонери готові викласти до 250 тисяч гривень.

В Україні продали монету за рекордну суму: як вона виглядаєСкріншот

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які монети в Україні вважаються найдорожчими.

А також ми розповідали про те, що Нацбанк випустив монету на честь депутата і письменника.

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