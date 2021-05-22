В Україні продали монету за рекордну суму: як вона виглядає

Монета номіналом в 15 копійок пішла на аукціоні за рекордну суму у 21 тисячу гривень. За монету номіналом у 10 копійок колекціонер виклав понад 12 тисяч гривень.

Що це за монети і як вони виглядають, розповіли на аукціонному порталі Violity.com.

Чим відрізняються ці монети

За рекордну суму на аукціоні була продана монета номіналом 15 копійок 1992 року. Її вартість склала 21 тисячу гривень. За 10 копійок випуску 1992 року власник вторгував 12,5 тисячі гривень.

"Україна, 15 копійок 1992 року, 1аа-43, магнітна сталь, плакована латунню. Особливість: 4 ягоди, проріз. Монета викарбувана однією з перших, в аркуші ще проріз. У пізніших монет проріз викришено", - сказано в описі до монети.

Скріншот

А ось монета номіналом в 10 копійок виготовлена з нестандартної заготовки. На частині гурта є сліди, які швидше за все залишилися на заготівлі.

За які монети нумізмати готові платити тисячі

Вважається, що колекціонерів цікавлять тільки рідкісні монети і яким вже дуже багато років. Але виручити пристойну суму можна і за сучасні монети. Вони просто повинні істотно відрізнятися від інших - невелика партія випуску, брак при виготовленні.

Наприклад, за монету номіналом 10 копійок 2008 року з виробничим браком колекціонери готові викласти до 250 тисяч гривень.

Скріншот