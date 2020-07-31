Вітер ледь не зніс собаку: в Харкові розбушувалася негода (відео)

Негода в Харкові (колаж РБК-Україна)

Частину Харкова залило сильними зливами

У Харкові сильна злива залила частину міста в різних районах, і також піднявся сильний вітер. Негода розійшлася вдень 31 липня.

Харків'яни зняли на відео потоки води, що лили з неба, й опублікували в мережі.

Як розповіла очевидець, порив вітру ледь не зніс на вулиці маленьку собачку. Про це передає місцеве видання "Город Х".

Інцидент стався на Одеській вулиці.

"Небо затягло хмарами за кілька хвилин, потім несподіваний сильний порив вітру - і злива. Діти, які гуляли, ледь встигли розбігтися з вулиці, собаківники не встигли - намокли", - розповіла мешканка Харкова Світлана.

Жінка бачила, як вітер ледь не здув декоративну собачку, але господар встиг підхопити свого домашнього улюбленця на руки.

Відео: Харків залила сильна злива 31 липня

"А ось відро для сміття від під'їзду відкинуло далеченько", - додала харків'янка.

Також повідомляють, що заливало дощами і район Салтівки.

Відео: У Харкові пройшла сильна злива 31 липня

У пабліках опублікували відео потужних поривів вітру на території торгового центру "Лоск", які порівняли з ураганом.

Відео: Харковом пронісся ураганний вітер 31 липня

Як повідомлялося, днями під Хмельницьким пронісся ураган з градом, і з'явилося відео наслідків стихії.

Також ураган пройшов і на Буковині, де зірвав дах школи та знеструмив населені пункти.