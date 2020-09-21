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У Київській області затримали банду викрадачів автомобілів

Київська область, Понеділок 21 вересня 2020 14:06
У Київській області затримали банду викрадачів автомобілів
Ілюстративне фото: викрадення автомобіля (informator.ua)
Автор: РБК-Україна

У Київській області правоохоронці затримали організовану групу з викрадення автомобілів. Злочинці діяли по всій Україні.

Про це повідомив Департамент карного розшуку Нацполиции.

Затримані організатор та четверо виконавців.

Відомо про щонайменше 20 випадків викрадення автомобілів цієї групою по Україні. Поліція провела 17 обшуків у місцях проживання злочинців, гаражах і місцях розукомплектування автомобілів у Києві, Київській, Рівненській та Одеській областях.

Встановлено, що зловмисники отримували доступ до авто за допомогою спеціального обладнання без будь-яких перешкод. Точна кількість епізодів викрадення поки з'ясовується.

При обшуках виявлені спецтехніка для прописки ключів до автомобілів, відкриття і увімкнення авто, рації, пістолети, десятки мобільних телефонів, свідоцтва про реєстрацію транспорту, номерні знаки, посвідчення водія, комплекти ключів, 88 фар до автомобілів різних марок, 17 панелей приладів, магнітоли, панелі клімат-контролю тощо.

Тепер злочинцям мають обрати запобіжний захід.

У Київській області затримали банду викрадачів автомобілів

Раніше стало відомо, що ЗАЗ буде виробляти автомобілі концерну Renault для українського ринку.

Також в ДТП у Хмельницькій області постраждали семеро людей, троє з них - діти.

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