В Україні підвищать розмір найменшої пенсії: коли і на скільки

В Україні розмір мінімальної пенсії є аналогічним прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб і становить зараз 1 854 гривень. Такі виплати нині отримують до мільйона пенсіонерів. У грудні суму підвищать до 1 934 гривень.

Чиновник зазначила, що за два роки були введені адресні програми й уряд "значно підвищив" пенсійні виплати.

"А мінімум поки отримують до 1 мільйона осіб. Але у нас є плани поміняти це", - заявив Лазебна.

Глава Мінсоцполітики нагадала, що в 2020 році були введені доплати в розмірі 500 гривень для пенсіонерів у віці від 80 років, а з жовтня 2021-го додатково 400 гривень до пенсій стали отримувати й 75-річні громадяни.

"Через рік такі доплати введемо для тих, кому 70-75 років", - сказала міністр.

За словами Лазебної, в грудні поточного року для 65-річних, які мають повний стаж роботи (35 років для чоловіків і 30 - для жінок) підвищать мінімальну пенсію з 2 400 гривень до 2 600 гривень.

Чиновник поскаржилася на нюанс пенсійної реформи 2017 року, коли була скасована обов'язкова індексація пенсій.

"Вона стала вибірковою, багато пенсій не потрапляли під індексацію, замість коефіцієнта 1,35 за стаж стали використовувати 1,0, підвищилися вимоги до стажу під час виходу на пенсію й багато іншого. 4 мільйони пенсіонерів мали пенсії менше за 2 тисячі гривень. А тут ще COVID, ринок праці не в найкращому стані", - розповіла Лазебна.

Вона також додала, що на 1 січня 2022 року середній розмір пенсій в Україні буде 4 000 гривень.