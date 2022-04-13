В Україні за березень злетіли ціни на продукти: що подорожчало найбільше
В Україні за березень подорожчали продукти (колаж РБК-Україна)
В Україні після початку війни подорожчали продукти харчування. Дуже сильно зросли в ціні овочі.
Про це свідчать дані Державної служби статистики.
На скільки подорожчали овочі
- цибуля подорожчала на 33,7% до 19,4 гривні за кілограм;
- морква на 27,3% до 20,1 гривні за кілограм;
- картопля на 22,6% до 11,7 гривень за кілограм;
- капуста білокачанна на 14,8% до 23,3 гривень за кілограм.
Піднялися в ціні і крупи:
- гречка виросла в ціні на 11,4% до 54,2 гривень за кілограм;
- пшоно на 10,4% до 21,5 гривень за кілограм;
- рис на 9,7% - до 33,1 грн.
Ціни на м'ясо
Свинина подорожчала на 5,7% до 130,6 гривень за кілограм, сало – на 8,5% до 116,4 гривень за кілограм, риба морожена на 8,2% до 114,5 гривень за кілограм.
Як ми писали раніше, українців попередили про можливе підвищення цін на ліки.