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В Україні за березень злетіли ціни на продукти: що подорожчало найбільше

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Середа 13 квітня 2022 13:31
В Україні за березень злетіли ціни на продукти: що подорожчало найбільше В Україні за березень подорожчали продукти (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні після початку війни подорожчали продукти харчування. Дуже сильно зросли в ціні овочі.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

На скільки подорожчали овочі

  • цибуля подорожчала на 33,7% до 19,4 гривні за кілограм;
  • морква на 27,3% до 20,1 гривні за кілограм;
  • картопля на 22,6% до 11,7 гривень за кілограм;
  • капуста білокачанна на 14,8% до 23,3 гривень за кілограм.

Піднялися в ціні і крупи:

  • гречка виросла в ціні на 11,4% до 54,2 гривень за кілограм;
  • пшоно на 10,4% до 21,5 гривень за кілограм;
  • рис на 9,7% - до 33,1 грн.

Ціни на м'ясо

Свинина подорожчала на 5,7% до 130,6 гривень за кілограм, сало – на 8,5% до 116,4 гривень за кілограм, риба морожена на 8,2% до 114,5 гривень за кілограм.

Як ми писали раніше, українців попередили про можливе підвищення цін на ліки.

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Ціни на продукти
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