В Украине за март взлетели цены на продукты: что подорожало больше всего
В Украине за март подорожали продукты (коллаж РБК-Украина)
В Украине после начала войны подорожали продукты питания. Очень сильно возросли в цене овощи.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
На сколько подорожали овощи
- лук подорожал на 33,7% до 19,4 гривны за килограмм;
- морковь на 27,3% до 20,1 гривны за килограмм;
- картофель на 22,6% до 11,7 гривен за килограмм;
- капуста белокочанная на 14,8% до 23,3 гривен за килограмм.
Поднялись в цене и крупы:
- гречка выросла в цене на 11,4% до 54,2 гривен за килограмм;
- пшено на 10,4% до 21,5 гривен за килограмм;
- рис на 9,7% — до 33,1 грн.
Цены на мясо
Свинина подорожала на 5,7% до 130,6 гривен за килограмм, сало – на 8,5% до 116,4 гривен за килограмм, рыба мороженая на 8,2% до 114,5 гривен за килограмм.
Как мы писали ранее, украинцев предупредили о возможном повышении цен на лекарства.