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В Украине за март взлетели цены на продукты: что подорожало больше всего

Новина українською →
Среда 13 апреля 2022 13:31
В Украине за март взлетели цены на продукты: что подорожало больше всего В Украине за март подорожали продукты (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине после начала войны подорожали продукты питания. Очень сильно возросли в цене овощи.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

На сколько подорожали овощи

  • лук подорожал на 33,7% до 19,4 гривны за килограмм;
  • морковь на 27,3% до 20,1 гривны за килограмм;
  • картофель на 22,6% до 11,7 гривен за килограмм;
  • капуста белокочанная на 14,8% до 23,3 гривен за килограмм.

Поднялись в цене и крупы:

  • гречка выросла в цене на 11,4% до 54,2 гривен за килограмм;
  • пшено на 10,4% до 21,5 гривен за килограмм;
  • рис на 9,7% — до 33,1 грн.

Цены на мясо

Свинина подорожала на 5,7% до 130,6 гривен за килограмм, сало – на 8,5% до 116,4 гривен за килограмм, рыба мороженая на 8,2% до 114,5 гривен за килограмм.

Как мы писали ранее, украинцев предупредили о возможном повышении цен на лекарства.

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Цены на продукты
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