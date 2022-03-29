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Українців попередили про можливе підвищення цін на ліки

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Україна, Вівторок 29 березня 2022 15:59
Українців попередили про можливе підвищення цін на ліки Ціни на ліки в Україні можуть зрости (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький попередив про можливе підвищення цін на медпрепарати внаслідок коливання курсу валют та інфляції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови.

За його словами, українська фармацевтична промисловість залежна від імпорту, тому близько 90% діючих речовин для медпрепаратів закуповуються за кордоном. До того ж на вартість ліків впливає коливання курсу валют та інфляція.

Також Радуцький зазначив, що значного подорожчання препаратів найближчим часом не очікується. Можливе незначне коливання цін, що напряму пов’язане з інфляцією.

Окрім того, аптечні мережі потребують кредитування від уряду для закупівлі медпрепаратів. Зазначається, що в умовах війни дистриб’ютори вимагають передоплату за ліки, аптечним мережам потрібні оборотні кошти, а для цього – кредитування.

Також він нагадав, що у перші дні війни внаслідок евакуації значної кількості працівників аптек до Західної України склалася ситуація, коли в аптечних мережах не було кому працювати. Зокрема, у Києві з 1,7 тис. аптек були відкриті лише 200.

Тому, щоб виправити ситуацію, уряд дозволив залучати до роботи в аптеках студентів медичних та фармацевтичних спеціальностей, працювати в аптеках біля дому. Зараз у Києві працює 500-600 аптек, загалом по країні з 27 тис. аптек працюють близько 12 тис.

Раніше ми повідомляли, що МОЗ закликало аптеки не піднімати ціни на ліки.

Також ми писали, що в Україні відновили роботу понад 10 тисяч аптек.

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