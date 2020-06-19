У Києві офіційно відкрили пляжний сезон: де саме можна купатися

У Києві відкрили пляжі (фото: РБК-Україна)
У Києві купатися дозволили не на всіх пляжах
У Києві офіційно відкрили пляжний сезон 19 червня і назвали дозволені місця для купання.
Мер столиці Віталій Кличко розповів на брифінгу про схвалення фахівцями Держпродспоживслужби 12 пляжів і 20 зон відпочинку біля води. Про це передали в прес-службі КМДА.
Ці локації вже отримали паспорти готовності.
"У цьому році зросла кількість київських пляжів, які отримали міжнародну нагороду "Блакитний прапор". Це означає, що вони відповідають більш як 30-ти критеріям якості та безпеки", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що вчора такий "Блакитний прапор" підняли на пляжі "Троєщина", а також його отримали ще 7 міських пляжів.
На восьми пляжах подбали про людей з інвалідністю та розмістили спеціальні крісла-амфібії. Також на локаціях навчений персонал, на всіх сертифікованих пляжах працюють рятувальні пости.
Які правила на пляжах в умовах карантину
На пляжах в умовах карантину через коронавірус потрібно дотримуватися елементарних правил безпеки - соціальна дистанція, санітайзери.
Кличко наголосив, що відкриття пляжів - це черговий тест на свідомість для киян, адже коронавірус нікуди не зник.
На яких пляжах в Києві можна купатися
Всі дозволені пляжі вказані на сайті КП "Плесо".
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Венеція - без обмежень. Дніпровський район, острів Долобецький. Пляж розташований праворуч від Венеціанського мосту на Гідропарку, потрібно перейти (переїхати)
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Молодіжний - без обмежень. Знаходиться в Дніпровському районі на Венеціанському острові
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Дитячий - без обмежень. Також в Дніпровському районі на Венеціанському острові, на північному-сході омивається водами Венеціанської протоки, з пляжу видно берег островів Долобецький, Труханів, річку Десенка (Чорторий), а також Правий берег Дніпра
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Передмістна-Слобідка - без обмежень. Дніпровський район, острів Венеціанський. Дорогою із бетонних плит можна доїхати прямо до самого пляжу. Розташований на березі Дніпра навпроти Києво-Печерської лаври, з нього добре видно Міст Метро і правобережні схили Дніпра
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Золотий - без обмежень. Знаходиться в південній частині Венеціанського острова, ближче до мосту Патона. Дістатися пляжу можна дорогою з бетонних плит, прокладеної уздовж берегової лінії. Розташований навпроти монумента "Батьківщина-Мати",
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Центральний - без обмежень. Знаходиться в Дніпровському районі, на Трухановому острові, біля Паркового пішохідного мосту і вулиць Труханівської та Паркової
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Пуща-Водиця - без обмежень. Знаходиться в Оболонському районі в Пущі-Водиці, біля т-образного перехрестя 7-ї лінії та вул. Федора Максименка. Пляж розташований на ставку Горащиха.
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Чорторий - без обмежень. Знаходиться в Деснянському районі Києва, на острові Муромець (поруч з парком Дружби народів)
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Райдуга - без обмежень. Дніпровський район, Воскресенка, вулиця Марка Черемшина. Пляж обладнаний на березі озера Радунка (Райдуга)
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Веселка - без обмежень. Дніпровський район, трохи північніше метро "Лівобережна" на Русанівській протоці. Поруч знаходиться Патріарший Собор Воскресіння Христового УГКЦ
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Галерна - без обмежень. В Голосіївському районі, недалеко від Китаївського монастиря. Пляж розташований на Галерній затоці
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Троєщина - без обмежень. Знаходиться в Деснянському районі на Троєщині на березі Десенки на північ від Північного мосту, недалеко від вулиці Оноре де Бальзака
Але не всі пляжі Києва поки залишаються відкритими
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Вербне - тут купатися поки не рекомендують. Розташований в Оболонському районі на березі озера Вербне, близько вулиці Приозерної. На протилежному від пляжу березі озера - проспект Степана Бандери
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Тельбін - купатися не рекомендовано. Пляж у Дніпровському районі на Березняках на озері Тельбін, біля проспекту Павла Тичини.
Відео: у Києві відкрили пляжний сезон
Раніше повідомлялося, що у річку Дніпро відбулося скидання каналізації й киян попередили про небезпеку.
Нагадаємо, що у Держспоживслужбі запевняють, що шанси підхопити коронавірус на пляжі - мінімальні.
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Автор: Володимир Костирін