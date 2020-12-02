В Україні зміниться погода: синоптик попередила про небезпеку

Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні зміниться через дії циклону і антициклону

Погода в Україні 3 грудня опиниться між циклоном з Європи, і антициклоном, який "тисне" зі Сходу. Наша країна буде посередині цих процесів, що обумовить синоптичну ситуацію.

Так, за словами Наталки Діденко в Facebook, в четвер сніг з дощем вірогідні у східних областях, місцями на півночі, в Центрі і трохи в Одеській області.

Синоптик попереджає, що погода завтра буде травмонебезпечною.

"Увага! Така синоптична ситуація провокує і створює умови для ожеледі та ожеледиці! Уважно треба їздити і ходити!" - пише Діденко.

А от у західних, на значній території південних, Вінницької області буде переважно сухо.

Вітер завтра східний, поривчастий.

Температура повітря в четвер коливатиметься від -4 до +2 градусів. На Півдні очікується +2... +6 градусів.

У Києві 3 грудня переважатиме волога погода, однак без будь-яких серйозних опадів. На дорогах очікується ожеледиця. Вночі температура у столиці до -2 градусів, вдень до +2 градусів.

Погода в Україні 3 грудня (фото: facebook.com/tala.didenko)

Раніше ми писали, що синоптики оновили прогноз погоди на грудень. Вони прогнозують, що в перший зимовий місяць ймовірні сильні морози та хуртовини на Сході країни.

Також в Українському гідрометцентрі розповіли, якою буде погода в грудні.