В Украине поменяется погода: синоптик предупредила об опасности

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине сменится из-за действия циклона и антициклона

Погода в Украине 3 декабря окажется между циклоном из Европы, и антициклоном, который "давит" с Востока. Наша страна будет посередине этих процессов, что обусловит синоптическую ситуацию.

Так, по словам Наталки Диденко в Facebook, в четверг снег с дождем вероятны в восточных областях, местами на севере, в Центре и немного в Одесской области.

Синоптик предупреждает, что погода завтра будет травмоопасной.

"Внимание! Подобная синоптическая ситуация провоцирует и создает условия для гололеда и гололедицы! Внимательно надо ездить и ходить!" - пишет Диденко.

А вот в западных, на значительной территории южных, Винницкой области будет преимущественно сухо.

Ветер завтра восточный, порывистый.

Температура воздуха в четверг будет колебаться от -4 до +2 градусов. На Юге ожидается +2... +6 градусов.

В Киеве 3 декабря будет преобладать влажная погода, однако без каких-либо серьезных осадков. На дорогах ожидается гололедица. Ночью температура в столице до -2 градусов, днем до +2 градусов.

Погода в Украине 3 декабря (фото: facebook.com/tala.didenko)

Ранее мы писали, что синоптики обновили прогноз погоды на декабрь. Они прогнозируют, что в первый зимний месяц вероятны сильные морозы и метели на Востоке страны.

Также в Украинском гидрометцентре рассказали, какой будет погода в декабре.