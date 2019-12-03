Як в Україні отримати високу зарплату: цікаві дані

Зарплати в Україні (колаж: РБК-Україна)

В Україні істотно різниться заробітна плата в залежності від регіону і кваліфікації працівника

Зарплати в Україні продовжують поступово зростати. Правда, разом з підвищенням доходів громадян зростають і ціни, незважаючи на позитивну динаміку гривні. Ким працювати і де жити, щоб отримувати хороший заробіток - у матеріалі Styler.

Державна служба статистики нещодавно оприлюднила перелік регіонів, де українці можуть заробити найбільше. Всі дані без вирахування податків.

Де в Україні найвищі зарплати

1 місце - Київ. Столиця традиційно лідирує в цьому переліку. Так, у жовтні середня заробітна плата в Києві склала 15 862 грн. Найманий робітник у столиці отримає на 47,9% більше, ніж у середньому по країні.

2 місце - Донецька область. Промислові регіони також потрапляють в топ. Тут середня зарплата дорівнює 11 952 гривень на місяць.

3 місце - Київська область з заробітком 11 325 грн.

4 місце - Дніпропетровська (11 157 грн).

5 місце - Запорізька (10 734 грн).

Де заробляють найменше

1 місце - Чернівецька область опинилася в самому низу рейтингу з показниками середньої зарплати 8 211 грн.

2 місце - Херсонська область (8 277 грн).

3 місце - Тернопільська (8 563 грн).

Зарплати в Україні (фото: РБК-Україна)

Які спеціальності найбільш високооплачувані

Традиційно, від 30 до 40 тисяч на місяць може отримати вузький спеціаліст-виробничник, технолог виробництва, технічний директор.

До 20 тис грн платять інженерам і інженерам-технологам на виробництві, досвідченим бухгалтерам, менеджерам з продажу з досвідом роботи, а також IT-фахівцям середньої ланки, механікам автосервісу. Таку ж зарплату отримує професура вишів зі статусом національних.

Військові також отримують до 20 тисяч, а старші офіцери у званні майора і вище можуть заробляти більше двадцятки.

До 10 тисяч заробляють співробітники сільського, рибного господарства, зайняті в будівництві та операціях з нерухомістю. А також продавці-консультанти, офіс-менеджери та інші фахівці середньої ланки. Варто відзначити, що в цій ніші дуже високий показник тіньових зарплат.

У кого найнижчі зарплати

Найменше в Україні отримують некваліфіковані робітники, зайняті в бюджетній сфері: прибиральниці, санітарки, гардеробниці. У них мінімальна зарплата.

До 6000 грн можуть заробити бюджетники "середньої ланки": медсестри, соцпрацівники, лікарі і вчителі почастківці. Також в цю категорію відносять листонош, кухарів, кур'єрів тощо.

Від 6000 до 8000 можуть заробляти фельдшери, лікарі та викладачі, які мають категорію та стаж роботи від 5 років, директори та завучі сільських шкіл.