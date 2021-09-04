Як в Україні отримати статус малозабезпеченої сім'ї: докладна інструкція

Статус малозабезпеченої сім'ї дає певні пільги в різних сферах. Найчастіше такий статус отримують багатодітні сім'ї, сім'ї, де є діти з інвалідністю, матері-одиначки. Є важливі критерії, за якими визначається, що сім'я малозабезпечена і потребує допомоги.
Хто може розраховувати на державну допомогу в Україні і як отримати статус малозабезпеченої сім'ї, розповіли в матеріалі Bigmir.net.
Це сім'я, у якої загальний дохід не покриває прожитковий мінімум, необхідний для всіх членів сім'ї. У такої сім'ї немає автомобіля, дачі або будинку з великою площею. Також за останні шість місяців члени такої сім'ї не повинні здійснювати покупки на суму понад 50 тисяч гривень.
Потрібно звернутися в управління праці та соціального захисту за місцем реєстрації. У сільській місцевості збором необхідних документів та передачею їх до органів соціального захисту займаються виконавчі органи сільських та селищних рад.
Також можна подати документи через онлайн-сервіс iGov, однак ця опція доступна не у всіх регіонах України. Для подачі документів через Інтернет, потрібно всі необхідні документи відсканувати та затвердити електронним підписом.
Розмір державної допомоги зазвичай становить різницю між прожитковим мінімумом для всієї родини та її середньомісячним доходом. Для жителів гірських районів розмір такої допомоги може бути збільшений додатково на 20%.
Сума допомоги не може перевищувати 75% від прожиткового мінімуму для сім'ї.
Для працездатних осіб - 832,65 гривні (з грудня 868,35 гривні)
Для осіб, які втратили працездатність - 1854 гривні (з грудня – 1934 гривень)
Важливо! В Україні можуть відмовити в оформленні такої допомоги, якщо немає офіційного працевлаштування або немає даних о реєстрації в центрі зайнятості.
Безкоштовне харчування дітей в школах і дитячому садку
Безкоштовні санаторно-курортні путівки для дітей
Субсидії або знижки на оплату комунальних послуг
Важливо! Термін дії допомоги - 6 місяців. Після закінчення терміну потрібно звернутися з документами знову і в сукупний дохід буде включені отримана державна допомога раніше.
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