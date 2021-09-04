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Как в Украине получить статус малообеспеченной семьи: подробная инструкция

Автор: Анна Шиканова

Статус малообеспеченной семьи дает определенные льготы в разных сферах. Чаще всего такой статус получают многодетные семьи, семьи, де есть дети с инвалидностью, матери-одиночки. Есть важные критерии, по которым определяется, что семья малообеспеченная и нуждается в помощи.

Кто может рассчитывать на государственную помощь в Украине и как получить статус малообеспеченной семьи, рассказали в материале Bigmir.net.

Что такое малообеспеченная семья

Это семья, у которой общий доход не покрывает прожиточный минимум, необходимый для всех членов семьи. У такой семьи нет автомобиля, дачи или дома с большой площадью. Также за последние шесть месяцев члены такой семьи не должны совершать покупки на сумму свыше 50 тысяч гривен.

Что входит в совокупный доход семьи:

  • Зарплата после уплаты налогов
  • Денежное обеспечение военнослужащих
  • Пенсия
  • Стипендия
  • Субсидии или льготы на оплату услуг ЖКХ, покупку твердого топлива, газа
  • Денежные переводы из других стран

Как получить статус малообеспеченной семьи

Нужно обратиться в управление труда и социальной защиты по месту регистрации. В сельской местности сбором необходимых документов и передачей их в органы социальной защиты занимаются исполнительные органы сельских и поселковых советов.

Также можно подать документы через онлайн-сервис iGov, однако эта опция доступна не во всех регионах Украины. Для подачи документов через интернет, нужно все необходимые документы отсканировать и утвердить электронной подписью.

Как рассчитать помощь малообеспеченной семье

Размер государственной помощи обычно составляет разницу между прожиточным минимумом для всей семьи и ее среднемесячным доходом. Для жителей горных районов размер такой помощи может быть увеличен дополнительно на 20%.

Сумма помощи не может превышать 75% от прожиточного минимума для семьи.

Какие суммы выплачивают в 2021 году:

Для трудоспособных лиц – 832,65 гривны (с декабря 868,35 гривны)

Для лиц, которые утратили трудоспособность – 1854 гривны (с декабря – 1934 гривен)

Пособие на ребенка из малообеспеченной семьи:

  • До 6 лет – 2616,90 (с декабря 2730 гривен)
  • От 6 до 18 лет – 3263 гривны (с декабря 3403,40 гривен)
  • От 18 до 23 лет (если ребенок учится) – 3092,70 гривен (с декабря 3225,30 гривны)

Какие нужны документы для оформления статуса малообеспеченной семьи:

  • Заявление
  • Справка о составе семьи
  • Паспорт и код (всех членов семьи)
  • Свидетельства о рождении детей + копии
  • Справка о наличии и размере земельного участка (пая)
  • Справка о непосредственно участии лица в АТО
  • Декларация о доходах и имуществе
  • Справка о доходе каждого члена семьи
  • Документы о льготах и инвалидности
  • Справка со школы, где учатся дети

Важно! В Украине могут отказать в оформлении такой помощи, если нет официального трудоустройства или нет данных о регистрации в центре занятости.

Какие есть льготы у малообеспеченной семьи

Бесплатное питание детей в школах и детском саду

Бесплатные санаторно-курортные путевки для детей

Субсидии или скидки на оплату коммунальных услуг

Важно! Срок действия пособия – 6 месяцев. После окончания срока нужно обратиться с документами снова и в совокупный доход будет включены полученная государственная помощь ранее.

Напомним, ранее мы писали о том, как оформить выплаты на ребенка.

А также рассказывали о том, как оформить пенсию по почте и какие документы нужны.

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Министерство социальной политикивыплаты на ребенка