Как в Украине получить статус малообеспеченной семьи: подробная инструкция

Статус малообеспеченной семьи дает определенные льготы в разных сферах. Чаще всего такой статус получают многодетные семьи, семьи, де есть дети с инвалидностью, матери-одиночки. Есть важные критерии, по которым определяется, что семья малообеспеченная и нуждается в помощи.
Кто может рассчитывать на государственную помощь в Украине и как получить статус малообеспеченной семьи, рассказали в материале Bigmir.net.
Это семья, у которой общий доход не покрывает прожиточный минимум, необходимый для всех членов семьи. У такой семьи нет автомобиля, дачи или дома с большой площадью. Также за последние шесть месяцев члены такой семьи не должны совершать покупки на сумму свыше 50 тысяч гривен.
Нужно обратиться в управление труда и социальной защиты по месту регистрации. В сельской местности сбором необходимых документов и передачей их в органы социальной защиты занимаются исполнительные органы сельских и поселковых советов.
Также можно подать документы через онлайн-сервис iGov, однако эта опция доступна не во всех регионах Украины. Для подачи документов через интернет, нужно все необходимые документы отсканировать и утвердить электронной подписью.
Размер государственной помощи обычно составляет разницу между прожиточным минимумом для всей семьи и ее среднемесячным доходом. Для жителей горных районов размер такой помощи может быть увеличен дополнительно на 20%.
Сумма помощи не может превышать 75% от прожиточного минимума для семьи.
Для трудоспособных лиц – 832,65 гривны (с декабря 868,35 гривны)
Для лиц, которые утратили трудоспособность – 1854 гривны (с декабря – 1934 гривен)
Важно! В Украине могут отказать в оформлении такой помощи, если нет официального трудоустройства или нет данных о регистрации в центре занятости.
Бесплатное питание детей в школах и детском саду
Бесплатные санаторно-курортные путевки для детей
Субсидии или скидки на оплату коммунальных услуг
Важно! Срок действия пособия – 6 месяцев. После окончания срока нужно обратиться с документами снова и в совокупный доход будет включены полученная государственная помощь ранее.
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