Как в Украине получить статус малообеспеченной семьи: подробная инструкция

Что такое малообеспеченная семья

Это семья, у которой общий доход не покрывает прожиточный минимум, необходимый для всех членов семьи. У такой семьи нет автомобиля, дачи или дома с большой площадью. Также за последние шесть месяцев члены такой семьи не должны совершать покупки на сумму свыше 50 тысяч гривен.

Что входит в совокупный доход семьи:

Зарплата после уплаты налогов

Денежное обеспечение военнослужащих

Пенсия

Стипендия

Субсидии или льготы на оплату услуг ЖКХ, покупку твердого топлива, газа

Денежные переводы из других стран

Как получить статус малообеспеченной семьи

Нужно обратиться в управление труда и социальной защиты по месту регистрации. В сельской местности сбором необходимых документов и передачей их в органы социальной защиты занимаются исполнительные органы сельских и поселковых советов.

Также можно подать документы через онлайн-сервис iGov, однако эта опция доступна не во всех регионах Украины. Для подачи документов через интернет, нужно все необходимые документы отсканировать и утвердить электронной подписью.

Как рассчитать помощь малообеспеченной семье

Размер государственной помощи обычно составляет разницу между прожиточным минимумом для всей семьи и ее среднемесячным доходом. Для жителей горных районов размер такой помощи может быть увеличен дополнительно на 20%.

Сумма помощи не может превышать 75% от прожиточного минимума для семьи.

Какие суммы выплачивают в 2021 году:

Для трудоспособных лиц – 832,65 гривны (с декабря 868,35 гривны)

Для лиц, которые утратили трудоспособность – 1854 гривны (с декабря – 1934 гривен)

Пособие на ребенка из малообеспеченной семьи:

До 6 лет – 2616,90 (с декабря 2730 гривен)

От 6 до 18 лет – 3263 гривны (с декабря 3403,40 гривен)

От 18 до 23 лет (если ребенок учится) – 3092,70 гривен (с декабря 3225,30 гривны)

Какие нужны документы для оформления статуса малообеспеченной семьи:

Заявление

Справка о составе семьи

Паспорт и код (всех членов семьи)

Свидетельства о рождении детей + копии

Справка о наличии и размере земельного участка (пая)

Справка о непосредственно участии лица в АТО

Декларация о доходах и имуществе

Справка о доходе каждого члена семьи

Документы о льготах и инвалидности

Справка со школы, где учатся дети

Важно! В Украине могут отказать в оформлении такой помощи, если нет официального трудоустройства или нет данных о регистрации в центре занятости.

Какие есть льготы у малообеспеченной семьи

Бесплатное питание детей в школах и детском саду

Бесплатные санаторно-курортные путевки для детей

Субсидии или скидки на оплату коммунальных услуг

Важно! Срок действия пособия – 6 месяцев. После окончания срока нужно обратиться с документами снова и в совокупный доход будет включены полученная государственная помощь ранее.