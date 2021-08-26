"Дитячі виплати": як оформити та на яку допомогу розраховувати українцям

В Україні допомога при народженні дитини надається тільки одному з батьків дитини, або ж опікуну, які постійно проживають з дитиною.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України у Facebook.

Який розмір допомоги

Наразі в Україні розмір допомоги при народженні дитини становить 41 280 грн, із них одноразово виплачується 10 320 грн, решта суми - щомісячно протягом 3-х років по 860 грн.

Куди звернутися для отримання виплати

Так, для отримання державної допомоги потрібно звернутися до посадової особи виконавчого органу або до центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Зокрема, призначення і виплата державної допомоги сім’ям з дітьми здійснюються органами соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання або місцем проживання заявника.

Зазначимо, що батьки (опікун) також можуть скористатися комплексною послугою єМалятко.

Які документи потрібні

Для отримання послуги необхідно надати наступні документи:

заява одного з батьків (опікуна) встановленого зразка;

копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу);

додатково - копія рішення про встановлення опіки (для опікунів).

Заява про призначення допомоги при народженні дитини може бути подана в електронній формі (з використанням засобів телекомунікаційних систем, через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, зокрема з використанням кваліфікованого електронного підпису) структурному підрозділу з питань соціального захисту населення.