ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Як безкоштовно оформити пенсію поштою і які документи потрібні: детальна інструкція

Новость на русском →
Субота 10 липня 2021 18:58
Як безкоштовно оформити пенсію поштою і які документи потрібні: детальна інструкція Колаж РБК-Україна: як отримувати пенсію через пошту
Автор: Тетяна Самарук

З 1 липня по 31 грудня 2021 "Укрпошта" безплатно відправлятиме до Пенсійного фонду та управління соцзахисту листи пенсіонерів на отримання пенсій та інших грошових соціальних виплат через листонош.

Про це повідомляє пресслужба "Укрпошти".

Зокрема, послугою можуть скористатися пенсіонери і одержувачі субсидій, які мають пенсійне посвідчення.

Як заявив заступник генерального директора Укрпошти з розвитку мережі Дмитро Поліщук, варто лише написати заяву про бажання отримати пенсії в Укрпошті, додати необхідні копії документів та передати їх листа листоноші або у найближче відділення пошти. Відповідні документи будуть надіслані до Пенсійного Фонду безплатно.

Які документи потрібно відправити?

У конверт необхідно покласти наступні документи:

  • заповнену заяву на переведення пенсії/соціальної допомоги;

  • копії сторінок паспорта (на кожній сторінці: особистий підпис, позначка "Згідно з оригіналом", ПІБ заявника та дата (повинна збігатися з датою, зазначеною в заяві на переведення пенсії).

Важливо, за умови передачі вже заклеєного листа обов’язково потрібно попередити поштаря про те, щоб в полі "особливі відмітки" він зазначив "Заява на переведення пенсії/допомоги".

Раніше ми повідомляли, що у Мінсоцполітики похвалилися зростанням зарплат і пенсій українців.

Також шахраї обманюють українських пенсіонерів. Назвали найпопулярнішу схему.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсионный фонд Украины пенсия в Украине Пенсії
LITE
"Холостяк" Михайлюк таємно одружився на матері своєї дочки: перші фото і відео
"Холостяк" Михайлюк таємно одружився на матері своєї дочки: перші фото і відео