Як безкоштовно оформити пенсію поштою і які документи потрібні: детальна інструкція

З 1 липня по 31 грудня 2021 "Укрпошта" безплатно відправлятиме до Пенсійного фонду та управління соцзахисту листи пенсіонерів на отримання пенсій та інших грошових соціальних виплат через листонош.

Зокрема, послугою можуть скористатися пенсіонери і одержувачі субсидій, які мають пенсійне посвідчення.

Як заявив заступник генерального директора Укрпошти з розвитку мережі Дмитро Поліщук, варто лише написати заяву про бажання отримати пенсії в Укрпошті, додати необхідні копії документів та передати їх листа листоноші або у найближче відділення пошти. Відповідні документи будуть надіслані до Пенсійного Фонду безплатно.

Які документи потрібно відправити?

У конверт необхідно покласти наступні документи:

заповнену заяву на переведення пенсії/соціальної допомоги;

копії сторінок паспорта (на кожній сторінці: особистий підпис, позначка "Згідно з оригіналом", ПІБ заявника та дата (повинна збігатися з датою, зазначеною в заяві на переведення пенсії).

Важливо, за умови передачі вже заклеєного листа обов’язково потрібно попередити поштаря про те, щоб в полі "особливі відмітки" він зазначив "Заява на переведення пенсії/допомоги".