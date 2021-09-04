Як в Україні отримати статус малозабезпеченої сім'ї: докладна інструкція

Статус малозабезпеченої сім'ї дає певні пільги в різних сферах. Найчастіше такий статус отримують багатодітні сім'ї, сім'ї, де є діти з інвалідністю, матері-одиначки. Є важливі критерії, за якими визначається, що сім'я малозабезпечена і потребує допомоги.

Хто може розраховувати на державну допомогу в Україні і як отримати статус малозабезпеченої сім'ї, розповіли в матеріалі Bigmir.net.

Що таке малозабезпечена сім'я

Це сім'я, у якої загальний дохід не покриває прожитковий мінімум, необхідний для всіх членів сім'ї. У такої сім'ї немає автомобіля, дачі або будинку з великою площею. Також за останні шість місяців члени такої сім'ї не повинні здійснювати покупки на суму понад 50 тисяч гривень.

Що входить в сукупний дохід сім'ї:

Зарплата після сплати податків

Грошове забезпечення військовослужбовців

Пенсія

Стипендія

Субсидії або пільги на оплату послуг ЖКГ, купівлю твердого палива, газу

Грошові перекази з інших країн

Як отримати статус малозабезпеченої сім'ї

Потрібно звернутися в управління праці та соціального захисту за місцем реєстрації. У сільській місцевості збором необхідних документів та передачею їх до органів соціального захисту займаються виконавчі органи сільських та селищних рад.

Також можна подати документи через онлайн-сервіс iGov, однак ця опція доступна не у всіх регіонах України. Для подачі документів через Інтернет, потрібно всі необхідні документи відсканувати та затвердити електронним підписом.

Як розрахувати допомогу малозабезпеченій сім'ї

Розмір державної допомоги зазвичай становить різницю між прожитковим мінімумом для всієї родини та її середньомісячним доходом. Для жителів гірських районів розмір такої допомоги може бути збільшений додатково на 20%.

Сума допомоги не може перевищувати 75% від прожиткового мінімуму для сім'ї.

Які суми виплачують у 2021 році:

Для працездатних осіб - 832,65 гривні (з грудня 868,35 гривні)

Для осіб, які втратили працездатність - 1854 гривні (з грудня – 1934 гривень)

Допомога на дитину з малозабезпеченої сім'ї:

До 6 років - 2616,90 (з грудня 2730 гривень)

Від 6 до 18 років – 3263 гривні (з грудня 3403,40 гривень)

Від 18 до 23 років (якщо дитина навчається) – 3092,70 гривень (з грудня 3225,30 гривні)

Які потрібні документи для оформлення статусу малозабезпеченої сім'ї:

Заява

Довідка про склад сім'ї

Паспорт і код (всіх членів сім'ї)

Свідоцтва про народження дітей + копії

Довідка про наявність та розмір земельної ділянки (паю)

Довідка про безпосередньо участь особи в АТО

Декларація про доходи та майно

Довідка про дохід кожного члена сім'ї

Документи про пільги та інвалідності

Довідка зі школи, де навчаються діти

Важливо! В Україні можуть відмовити в оформленні такої допомоги, якщо немає офіційного працевлаштування або немає даних о реєстрації в центрі зайнятості.

Які є пільги у малозабезпеченої сім'ї

Безкоштовне харчування дітей в школах і дитячому садку

Безкоштовні санаторно-курортні путівки для дітей

Субсидії або знижки на оплату комунальних послуг

Важливо! Термін дії допомоги - 6 місяців. Після закінчення терміну потрібно звернутися з документами знову і в сукупний дохід буде включені отримана державна допомога раніше.