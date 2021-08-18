В Україні показали нову схему шахраїв з банківськими картками: як не втратити гроші

Шахраї в Україні запустили в Facebook масову рекламу, у якій пропонують "перевірити свою банківську картку на компенсацію ПДВ".

Так, зловмисники зазначають, що перевірки проводяться "відповідно до законодавства". Але саме у такий спосіб вони виманюють персональні дані з карток, а саме номери й термін дії карток, ім'я та прізвище, номери телефонів.

"Я в шоці. Кому можна поскаржитися у FB? Це ж шахраї! Скільки людей купиться і постраждає!" – написала вона.

Шахраї вигадали нову схему у Facebook (фото: Victoria Strakhova)

У коментарях відреагували користувачі.