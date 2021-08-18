В Україні показали нову схему шахраїв з банківськими картками: як не втратити гроші
Шахраї в Україні запустили в Facebook масову рекламу, у якій пропонують "перевірити свою банківську картку на компенсацію ПДВ".
Про це у Facebook опублікувала член наглядової ради АТ "Укрексімбанк" Вікторія Страхова.
Так, зловмисники зазначають, що перевірки проводяться "відповідно до законодавства". Але саме у такий спосіб вони виманюють персональні дані з карток, а саме номери й термін дії карток, ім'я та прізвище, номери телефонів.
"Я в шоці. Кому можна поскаржитися у FB? Це ж шахраї! Скільки людей купиться і постраждає!" – написала вона.
Шахраї вигадали нову схему у Facebook (фото: Victoria Strakhova)
У коментарях відреагували користувачі.
- Вони вже декілька років діють. Приймають оплату за якісь "юридичні послуги";
- Це необхідно правоохоронним органам у роботу Facebook злодіїв не зупинить;
- Я постійно подаю скарги на такі реклами, але гроші для Facebook і YouTube напевно більше вирішують. В YouTube це виглядає взагалі, як діпфейк;
- На карті потрібно ставити обмеження на операції в інтернеті, краще декілька разів у день його підтверджувати ніж один раз втратити гроші.
Раніше ми повідомляли, що у Києві заблокували фінансову піраміду. Шахраї обіцяли дохід від торгівлі валютами.
Також шахраї в Україні придумали нову схему обману людей. Зокрема, вам телефонуватимуть і представлятимуться "працівниками відомства".