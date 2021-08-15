Найпопулярніші схеми шахрайства в Facebook: як не потрапити в лапи ошуканців

Соціальні мережі стали невіддільною частиною життя сучасних людей. І цим успішно користуються шахраї, які використовують їх для виманювання грошей. Експерти антивірусних програм розповіли, які схеми найчастіше використовують для обману користувачів у Facebook.

Що потрібно знати про шахраїв в соціальних мережах і як можна вберегти свої гроші – читайте в матеріалі нижче.

Фішинг

Щоб отримати особисту інформацію користувача, шахраї відправляють повідомлення про сторонній вхід в профіль і пропонують змінити пароль або інші дії, які вимагають негайно втручання власника сторінки. За допомогою посилання на підроблену сторінку, злочинці отримують доступ до аккаунту жертви.

Як виявити: загальне привітання в шапці листа, а не ваше ім'я, використання неправильної адреси електронної служби підтримки, орфографічні помилки. Щоб перевірити правильну адресу підтримки, потрібно зайти у свій аккаунт і відправити запит на скидання пароля. Отримавши офіційний лист, потрібно перевірити адресу електронної пошти для зв'язку зі своїми користувачами.

Пропозиція позики зі знижкою

За цією схемою в соціальних мережах публікуються оголошення про позику з низькою процентною ставкою. Обов'язковою умовою є невелика передоплата. Такі публікації часто містять деяку історію для правдивості. Кредитор зазвичай успішний бізнесмен з перевіреною репутацією і списком задоволених клієнтів.

Як виявити: одна з ознак обману - велика кількість граматичних і синтаксичних помилок в тексті. Такі оголошення не варто повністю ігнорувати - потрібно повідомляти про них в Центр обслуговування Facebook.

Клонування профілів

Шахраї часто використовують цей метод для отримання вигоди та створюють сторінки-копії. З них вони виманюють гроші під виглядом передоплати або прямо просять допомоги у Ваших рідних і знайомих. Ще в таких акаунтах розміщують цікавий контент з посиланнями. При переході користувач потрапляє на піратські сайти або заражається шкідливим програмним забезпеченням.

Як перевірити: запустіть пошук по Facebook свого імені. Якщо виявите клон - відправляйте скаргу в Центр обслуговування.

Фальшиві прямі ефіри

Шахраї влаштовують прямі ефіри за участю знаменитостей, часто використовують реальні відео з зірками.

Як перевірити: в назві аккаунту часто є помилка або доповнення буквах – TV. Після поширення відео, аферисти переконують поділитися глядачів конфіденційними даними або відправити гроші. Не варто відвідувати прямі ефіри в невідомих групах або на підозрілих сторінках.

Розіграш

У соціальних мережах майже щодня з'являються підроблені сторінки брендів або зірок і там розігрують цінні призи. Для участі пропонують ставити лайки, залишити коментар або поставити мітку у себе на сторінці. Після цього - виманюють персональні дані.

Як перевірити: перевіряйте реальність сторінки з розіграшем і перевіряйте офіційний сайт компанії, організації або сторінку відомої людини.

Небезпечна реклама при покупках

Шахраї створюють рекламу, яка перенаправляє на підроблений інтернет-магазин з товарами дорогих брендів за низькими цінами. Метою фальшивого магазину стає збір особистої або платіжної інформації користувача. З вашої картки можуть бути потім списані кошти.

Як перевірити: Будьте уважні при покупках онлайн. Перед покупкою повіряйте справжність і репутацію інтернет-магазину. Не використовуйте для таких покупок постійні банківські карти, заведіть карту для онлайн-покупок, на якій буде трохи грошей.

Благодійність

Злочинці відмінно наживаються на сумних подіях, і вони створюють фальшиві групи в Facebook зі збору коштів на лікування дитини.

Як перевірити: не варто відгукуватися на такі публікації та групи. Якщо ви хочете надати допомогу - надайте її адресно, зв'яжіться з офіційним благодійним фондом, перевірте їх роботу і канали пожертвувань.

Фальшиві повідомлення

Цей спосіб застосовують при атаках на сторінки компаній. Приходить повідомлення від служби підтримки про те, що компанія не дотримується політики соціальної мережі й дається посилання для офіційного звернення, яка веде на форму. Після заповнення йде перенаправлення на фальшиву сторінку для входу в Facebook.

Як перевірити: дивіться уважно, звідки прийшло таке повідомлення. Воно повинно йти тільки від офіційних каналів підтримки Facebook. Не переходьте по посиланнях і ігноруйте, якщо повідомлення викликало сумніви.