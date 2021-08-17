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У Києві заблокували фінансову піраміду: шахраї обіцяли дохід від торгівлі валютами

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Київ, Вівторок 17 серпня 2021 15:47
У Києві заблокували фінансову піраміду: шахраї обіцяли дохід від торгівлі валютами Фото: у Києві виявили фінансову онлайн-піраміду (npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві співробітники кіберполіції заблокували фінансову онлайн-піраміду. Шахраї обіцяли постраждалим доходи від торгівлі валютами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на департамент Кіберполіції.

В ході слідства було встановлено, що троє жителів Харкова і Сум створили інвестиційну онлайн-платформу. Вони пропонували громадянам отримувати дохід від торгівлі валютами. Інвестори перераховували кошти на рахунки організаторів, проте надалі шахраї "зникали" разом з грошима.

Загальна сума збитку, яку шахраї встигли завдати потерпілим, склала 2 мільйони гривень.

За місцем проживання та в автомобілях шахраїв проведено обшуки. У них вилучено комп'ютерну техніку та мобільні телефони.

Порушено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) КК України. Організаторам піраміди загрожує до 12 років позбавлення волі. Вирішується питання про оголошення підозри фігурантам.

Фото: у Києві виявили фінансову онлайн-піраміду (npu.gov.ua)

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