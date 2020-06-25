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В Україні стартує основна сесія ЗНО: що потрібно знати

Новини » Суспільство     25.06.2020 - 08:18
В Україні стартує основна сесія ЗНО: що потрібно знати
Фото: ЗНО в Україні (УНІАН)

Сесія розпочнеться тестуванням з математики

Сьогодні, 25 червня, в Україні стартувала основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Розпочинається вона тестуванням з математики.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Для уникнення скупчень біля входу до пункту тестування допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50. Перед входом учасникам вимірять температуру тіла та перевірять наявність ознак респіраторного захворювання.

Для участі в ЗНО потрібно своєчасно прибути до пункту тестування, взяти з собою такі документи:

  • оригінал сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
  • паспорт або інший документ, серію (за наявності) та номер якого зазначено у сертифікаті;
  • запрошення-перепустку для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

В Україні стартує основна сесія ЗНО: що потрібно знати

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський побажав учням вдало здати ЗНО.

Щасти на ЗНО!

Опубліковано Володимиром Зеленським Середа, 24 червня 2020 р.

Раніше у МОЗ розповіли, що будуть сформовані певні маршрути та графіки для дітей.

ЗНО проходить в аудиторії, де до 15 людей. Там місця розставлені так, щоб дистанція між учнями була 1,5 метрів.

Нагадаємо, у 2020 році для учасників зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) вдвічі збільшили термін допуску в пункт пропуску.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України ВНО
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