В Україні стартує основна сесія ЗНО: що потрібно знати

Сесія розпочнеться тестуванням з математики
Сьогодні, 25 червня, в Україні стартувала основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Розпочинається вона тестуванням з математики.
Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.
Для уникнення скупчень біля входу до пункту тестування допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50. Перед входом учасникам вимірять температуру тіла та перевірять наявність ознак респіраторного захворювання.
Для участі в ЗНО потрібно своєчасно прибути до пункту тестування, взяти з собою такі документи:
Зазначимо, президент України Володимир Зеленський побажав учням вдало здати ЗНО.
Щасти на ЗНО!Опубліковано Володимиром Зеленським Середа, 24 червня 2020 р.
Раніше у МОЗ розповіли, що будуть сформовані певні маршрути та графіки для дітей.
ЗНО проходить в аудиторії, де до 15 людей. Там місця розставлені так, щоб дистанція між учнями була 1,5 метрів.
Нагадаємо, у 2020 році для учасників зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) вдвічі збільшили термін допуску в пункт пропуску.
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Автор: Анастасия Рокитна