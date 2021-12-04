В Україні пенсіонери можуть зіткнутися з проблемами при отриманні виплат: відома причина

В Україні у Пенсійному фонді назвали причину, через яку у багатьох жінок можуть виникнути проблеми з оформленням пенсії. Зокрема, це насамперед стосується тих, кому потрібно підтвердити дівоче прізвище.

Про це йдеться сайт "На пенсії".

Так, для жінок, у яких шлюб вже розірваний, підтвердити своє дівоче прізвище не завжди просто. Все тому, що свідоцтво про народження тут не підходить, а інші документи не можуть зберегтися.

Зазначається, що потрібно отримати витяг із державного реєстру актів цивільного стану. Це можна зробити в будь-якому відділі РАЦС незалежно від місця державної реєстрації акта цивільного стану та місця проживання заявника.

Які документи потрібно подати

Також потрібно подати заяву/запит, в якій вказуються відомості про особу, щодо якої видається витяг з Реєстру:

ПІБ, дата та місце народження особи, щодо відомостей про яку отримано запит;

серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію відповідного акта цивільного стану, дата його видачі;

реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення відомостей про акт громадянського стану.

Окрім того, у разі подання заяви або запиту про надання витягу з Реєстру щодо актового запису про шлюб або розірвання шлюбу додатково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові другого чоловіка.

Тому подати заяву на отримання такого документа заявник може особисто, а саме:

безпосередньо у відділ державної реєстрації актів цивільного стану;

надіславши документи поштою (рекомендованим листом).

Скільки коштує виписка

Якщо документи надсилаються в електронному вигляді через Інтернет із використанням веб-порталу "Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану" (для цього потрібно перейти за посиланням).

Фізична особа під час особистого подання заяви/запиту про надання витягу з Реєстру має пред’явити паспорт громадянина України або паспортний документ і у відповідних випадках документи, що підтверджують родинні або сімейні стосунки.

Справжність підпису заявника на заяві, а також вірність копій паспорта громадянина України чи паспортного документа та документів, що підтверджують родинні чи сімейні відносини, має бути відповідним чином засвідчена.

Плата за видачу виписки з Реєстру становить 73 гривні.