Перерахунок пенсій через "Дію": як оформити послугу

Для оформлення виплат від держави пенсіонерам більше не потрібно буде ходити в держоргани і стояти в чергах. Перерахунок пенсій проходитиме на порталі "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міністерства цифрової трансформації України Михайла Федорова .

"Для отримання цієї послуги ми максимально автоматизували процес, щоб скоротити кількість документів, полів для заповнення і час очікування", - написав він.

Міністр також уточнив, що відтепер, щоб оформити виплату від держави, бабусям і дідусям не потрібно ходити в держоргани і стояти в чергах.

"Тепер вони зможуть зробити це, не виходячи з дому, на порталі "Дія". Потрібно заповнити анкету, завантажити необхідні документи і відправити заявку - і все. В умовах пандемії ці інновації допоможуть дорослим людям запобігти зайвим ризикам захворіти в чергах, а також збереже їх здоров'я або навіть життя", - резюмував Федоров.